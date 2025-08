I numeri definitivi arriveranno solo a fine stagione, ma ad oggi i dati preliminari di Confesercenti Modena raccontano di una montagna viva, frequentata e sempre più capace di attrarre visitatori di tutte le età.

Il mese di giugno ha fatto segnare un incremento delle presenze del 10%, sostenuto dalle temperature roventi in pianura; luglio ha avuto numeri in linea con quelli del 2024, grazie ai campus estivi sportivi che hanno tutti confermato le loro presenze, mentre si prevede il tutto esaurito per la settimana di ferragosto.

Ma qual è l’identikit del turista appenninico?

La clientela giovane e sportiva sale in quota nei fine settimana per “weekend lunghi”, anche di tre o quattro giorni, per fare attività, muoversi, vivere il territorio, mentre le famiglie con anziani e bambini scelgono soggiorni più lunghi.

Gabriella Gibertini, Presidente Assohotel Confesercenti Modena, commenta la stagione positiva e insiste sulla necessità di investire per continuare a essere attrattivi: “La stagione sta andando bene grazie al meteo favorevole, ma dobbiamo lavorare in sinergia col territorio per coglierne le opportunità: è necessario essere innovativi, investendo in strutture sportive e promozione per offrire esperienze che facciano tornare i turisti e consolidare questi risultati per i prossimi anni”.