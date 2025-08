Una nuova opportunità per raccontare il presente attraverso l’arte e accendere i riflettori sul panorama contemporaneo: il Comune di Modena ha pubblicato l’avviso pubblico per la selezione del progetto espositivo che animerà, tra l’inverno 2025 e la primavera 2026, le sale al piano terra dell’ala nuova del Palazzo dei Musei. Un’occasione per curatori, fondazioni, società e associazioni con esperienza nel settore, chiamati a proporre una mostra di respiro nazionale o internazionale, capace di consolidare il profilo culturale della città e valorizzare il patrimonio architettonico e artistico di quello che è il polo museale più significativo della città.

Lo spazio interessato, circa 460 metri quadri affacciati su largo Sant’Agostino, è stato inaugurato nella primavera 2024 con l’esposizione fotografica “Franco Fontana. Modena dentro”, per poi accogliere, da settembre 2024 a giugno 2025, la mostra “Nella mente del Maestro”, dedicata all’universo immaginifico di Salvador Dalì. Con questo nuovo avviso, l’Amministrazione comunale conferma la volontà di rafforzare la vocazione al contemporaneo già emersa dalle ultime programmazioni, puntando su proposte che stimolino la crescita culturale, attraggano nuovo pubblico e, più in generale, contribuiscano all’attrattività turistica della città.

“Dopo la positiva esperienza della mostra di Dalí – spiega l’assessore alla Cultura Andrea Bortolamasi – compiamo un ulteriore passo in avanti nella valorizzazione e nella costruzione di una forte identità culturale della nuova ala del Palazzo dei Musei. Mentre proseguono i lavori che stanno interessando i nostri istituti culturali e si sta ulteriormente rafforzando il percorso di Ago, apriamo gli spazi espositivi a possibili nuove collaborazioni, con un’attenzione particolare al contemporaneo, mettendo così la nostra città nelle condizioni di essere meta sempre di più un turismo culturale che valorizza il nostro patrimonio e amplia la rete di collaborazioni con soggetti diversi che possono trovare a Modena le condizioni per investire. Il bando è una tappa di un percorso che vogliamo proseguire anche nei prossimi anni, arrivando a una programmazione sempre più integrata tra diversi operatori, istituti e fondazioni culturali”.

I progetti dovranno pervenire entro e non oltre lunedì 29 settembre 2025 via posta elettronica certificata all’indirizzo cultura@cert.comune.modena.it. Il contributo massimo previsto è di 130.000 euro, fino al 30% del budget complessivo, a parziale copertura dei costi di produzione.

L’Amministrazione richiede una proposta espositiva solida, ben articolata, con una curatela qualificata e un piano completo che includa tutti gli aspetti organizzativi, comunicativi, economici e logistici. Particolare attenzione sarà riservata alla qualità scientifica del progetto, alla notorietà degli artisti coinvolti – con riferimento privilegiato al ’900 e alle avanguardie – e alla capacità dell’iniziativa di promuovere la partecipazione attiva, attraverso eventi collaterali, laboratori, visite guidate e attività educative. Non solo un’esposizione, dunque, ma un’esperienza culturale diffusa, sostenibile e coinvolgente.

La mostra si inserirà nel percorso di valorizzazione degli spazi rinnovati del Palazzo dei Musei, nel cuore del Polo Sant’Agostino. L’ambiente espositivo, dotato di impianti a norma e strutture mobili per l’allestimento, include anche spazi accessori per biglietteria, bookshop e laboratori (su prenotazione), oltre a una sala conferenze da 80-100 posti, utilizzabile in condivisione.

Sono ammessi a partecipare soggetti giuridici con esperienza almeno triennale nella gestione di mostre d’arte visiva, con un fatturato medio annuo non inferiore a 800.000 euro. Restano escluse le persone fisiche e i soggetti che abbiano in corso contratti con il Comune di Modena nel settore culturale. Tra i requisiti fondamentali, la presentazione di un progetto completo di piano economico, comunicazione, calendario delle attività e portfolio delle esperienze pregresse. Obbligatorio anche un sopralluogo negli spazi, da richiedere entro le 18 di venerdì 12 settembre e da effettuare entro giovedì 18 settembre, previa prenotazione.

Tutti i dettagli, i documenti da allegare e la modulistica sono disponibili sul sito del Comune di Modena. Per chiarimenti e prenotazioni del sopralluogo è possibile contattare l’Assessorato alla Cultura ai numeri 059 2032807 e 059 2032788 o via mail all’indirizzo assessorato.cultura@comune.modena.it.