Nella mattinata di ieri, venerdì 8 agosto, operatori delle Volanti della Questura di Reggio Emilia hanno arrestato un 39enne di origine tunisina presunto autore di una rapina ai danni di un supermercato cittadino.

Alle ore 11.00 circa, la Sala Operativa diramava nota di ricerca di un uomo abbigliato con t-shirt e bermuda di jeans, con uno zaino di colore grigio sulle spalle, ritenuto responsabile di rapina in supermercato. L’uomo, infatti, poco prima aveva superato le casse degli acquisti senza pagare i beni che aveva preso dagli scaffali, nonostante fosse stato richiamato da una delle cassiere.

Un Vice Brigadiere dell’Arma dei Carabinieri libero dal servizio aveva notato la scena, mentre era in fila alla cassa in attesa di pagare la propria spesa, e lo aveva seguito, insieme alla guardia giurata, fuori dal supermercato, intimandogli di fermarsi. Tuttavia, l’uomo, raggiunto dal Vice Brigadiere, guadagnava la fuga estraendo un coltello e minacciando il militare.

A distanza di circa mezz’ora, gli operatori della Pattuglia Turri, impegnati nell’attività di controllo nella zona stazione storica, notavano in via Sani un uomo corrispondente alla descrizione diramata dalla Sala Operativa e cercavano di avvinarlo per sottoporlo a un controllo, ma l’uomo, alla vista degli agenti, si dava a precipitosa fuga su via Turri, rifugiandosi in un condominio.

Gli agenti, allertate le altre Volanti presenti sul territorio, riuscivano a raggiungerlo all’interno di un appartamento al primo piano del condominio, ma l’uomo riusciva a uscire dalla finestra e si calava in strada dal balcone. Qui, però, veniva intercettato da un agente delle Volanti intanto giunte sul posto che riusciva a fermarlo e immobilizzarlo, non senza fatica in quanto l’uomo opponeva una resistenza attiva, cercando di colpire l’agente ed estraendo un coltello. Mentre, la Pattuglia Turri riusciva a recuperare lo zaino che l’uomo aveva abbandonato durante la fuga, al cui interno vi erano occultate 12 confezioni di mandorle del valore di circa 60 euro, che risultava rivendibile e, pertanto, veniva restituita al proprietario del supermercato in sede di formalizzazione della querela.

L’uomo, con precedenti per reati contro il patrimonio e in materia di stupefacenti e gravato dalla misura del divieto di dimora nel comune di Reggio Emilia, veniva accompagnato presso gli uffici di questa Questura, dove veniva sottoposto a fotosegnalamento. Al termine dei necessari adempimenti, veniva tratto in arresto per l’ipotesi di reato di rapina impropria e resistenza a pubblico ufficiale e deferito per l’ipotesi di reato di porto di armi e oggetti atti all’offesa, e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

D’intesa con la Procura della Repubblica di Reggio Emilia, diretta dal Dott. Calogero Gaetano Paci, il soggetto è stato accompagnato presso la Casa Circondariale di Reggio Emilia dove si trova attualmente in attesa dell’udienza di convalida.