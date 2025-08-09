Tudor “Io e il club in sintonia, Juve ha rosa importante”

HERZOGENAURACH (GERMANIA) (ITALPRESS) – Si chiude la tournèe in Germania per la Juventus di Igor Tudor. Dopo una settimana di allenamenti nel quartier generale di Adidas, i bianconeri domani sfideranno il Borussia Dortmund (calcio d’inizio alle 17.30).

“E’ stata una bella settimana di lavoro – ha dichiarato il tecnico -, bellissimo posto, non c’era caldo, si è lavorato bene. I ragazzi, come sempre, sono a disposizione, hanno una grande voglia e una grande professionalità. Domani sarà una bella partita, contro un avversario di livello, lo stadio sarà pieno. Dobbiamo dare minutaggio, ci sarà questa partita, poi quella contro l’Atalanta, mercoledì la Next Gen, in queste tre partite bisogna dare i giusti minutaggi e vedere le cose su cui abbiamo lavorato”.

Spazio anche al mercato e alla situazione legata a Vlahovic: “Parlo con tutti, Dusan sta lavorando bene, come gli altri, è un giocatore molto professionale. Facciamo aggiornamenti tutti i giorni con il club – ha aggiunto -, siamo in comunicazione, siamo in sintonia, si parla, si vede cosa si può fare. C’è una società che lavora, io sono qua a lavorare con questi ragazzi che ho a disposizione, questa è una rosa importante, una squadra importante e seria che vuole fare il suo in campionato. David e Joao Mario si stanno integrando bene e saranno titolari entrambi nella sfida di domani contro il Borussia Dortmund. Ci siamo fermati tre settimane per le vacanze e i ragazzi sono tornati carichi e li ho trovati da subito già in un buon stato fisico”.



Una parentesi anche per quanto riguarda Bremer e Koopmeiners: “Sarà la loro stagione, sono entrambi giocatori forti, stanno facendo bene il loro percorso, domani Bremer partirà dall’inizio, Koop sta lavorando bene, avrà un ruolo importante”.



Il difensore brasiliano partirà molto probabilmente dall’inizio, con Conceicao, Yildiz e David a completare il reparto offensivo. Assente Nico Gonzalez, l’ex Fiorentina rimarrà a riposo per precauzione. Dopo l’amichevole in Germania la preparazione proseguirà in vista dell’amichevole in programma a Bergamo contro l’Atalanta il 16 agosto alle ore 20.45, gara valida per il Trofeo Bortolotti.

“Nei prossimi giorni moduleremo l’impegno – ha ribadito Tudor -, in maniera da arrivare nel migliore dei modi tra due settimane alla prima sfida ufficiale della stagione. Ognuno sceglie il modo di preparare l’annata che arriverà: io sto sfruttando questo mese per lavorare il più possibile, consapevole che poi nel corso della stagione ci sarà meno tempo per farlo”.



