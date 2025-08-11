

<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a8f78bd0&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=80&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a8f78bd0' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a56320e7&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=82&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a56320e7' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a76527e2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=81&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a76527e2' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ac84ebed&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=87&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ac84ebed' border='0' alt='' /></a>





<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a249f03b&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=106&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a249f03b' border='0' alt='' /></a>



Sarà attiva dalle ore 16:00 di oggi, lunedì 11 agosto, la prevendita dei biglietti per la partita Empoli-Reggiana, in programma alle ore 18:00 di venerdì 15 agosto allo stadio “Carlo Castellani” di Empoli e valida per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia Frecciarossa.

La prevendita è attiva al Reggiana Official Store, nei punti vendita autorizzati VIVATICKET sul territorio e online sul sito VIVATICKET. Sono 3100 i posti disponibili nel Settore Ospiti ( unico settore valido per i residenti in Emilia-Romagna , con accesso all’area dai varchi 01-02-03-04-05) e saranno in vendita fino alle ore 19:00 di giovedì 14 agosto. Il giorno della gara non sarà possibile acquistare tagliandi e non sarà attivo il servizio di cambio nominativo per i titoli d’accesso emessi.

SETTORE OSPITI (prezzo unico) – euro 10,00 (+ diritto di prevendita)