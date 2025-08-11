

La Polizia Locale di Mirandola ha fermato e sanzionato una donna che circolava con un veicolo intestato a una persona deceduta da oltre tre anni. L’auto in questione era di proprietà dello zio della conducente, deceduto nel 2022, ma mai regolarmente volturata.

Il veicolo era già stato oggetto di un precedente verbale e, a seguito delle verifiche, era stato inserito nella black list del sistema di varchi veicolari in uso al Comune di Mirandola. Grazie all’aggiornamento della banca dati, ogni transito sul territorio comunale è stato tracciato e segnalato in tempo reale agli agenti.

Proprio attraverso queste segnalazioni, è stato possibile localizzare con precisione il mezzo, successivamente intercettato, fermato e la conducente sottoposta a sanzione amministrativa.

Il sistema dei varchi, integrato con i dati aggiornati relativi alle targhe dei veicoli irregolari, si conferma uno strumento prezioso per il monitoraggio del territorio e per il contrasto alle irregolarità, anche nel caso di conducenti non residenti a Mirandola.