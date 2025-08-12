

A Monte Venere (Monzuno) nasce “Teatro nel bosco – festival internazionale di teatro popolare” che si svolgerà dal 18 al 25 agosto, con il contributo della Regione Emilia Romagna e il patrocinio del Comune di Monzuno.



L’evento è organizzato dalla Compagnia della Venere e il Presidente Antonio Lovascio ci racconta quali saranno le proposte: “Per sottolineare fin da subito il carattere internazionale del Festival, ospiteremo una compagnia proveniente dal Brasile, Arkhetypos, con uno spettacolo di teatro e danza dal titolo Airere e Kilezum, che racconta la storia di un amore impossibile tra un uccello e una lucertola, ispirato al racconto originale di Gero Camilo. Il secondo spettacolo in programma è di Fraternal Compagnia di Bologna con il suo Masquerade Mask, un tributo ai grandi personaggi della tradizione teatrale italiana della commedia dell’arte”.

Le iniziative non finiscono qui: dal 18 al 24 agosto si terrà un laboratorio condotto dallo stesso Lovascio insieme ad Hermann Sferlazza della Compagnia della Venere, il cui titolo è “I luoghi dell’anima”. Si partirà dal fotografare luoghi ed elementi urbani o naturali che suscitano emozioni particolari, per poi dare voce e corpo a queste immagini attraverso la scena teatrale. Il 24 agosto invece Robson Haderchpek e Leonidas Oliveira della Compagnia Arkhetypos terranno un Workshop di TEATRO RITUALE, un’immersione corporea e vocale ispirata ai rituali sciamanici e alla scena performativa, integrando elementi di body music, teatro-immagine e yoga. Sempre il 24 vi sarà la presentazione del libro “VIVA FALCONE – lazzi di un giullare siciliano”, di Antonio Lovascio edito da Navarra Editore con prefazione di Dacia Maraini. Il libro è in realtà un monologo che racconta la vicenda, in parte autobiografica, di un ragazzino ai tempi della Strage di Capaci e la sua voglia di capire e di crescere.

“La compagnia della Venere è una giovane compagnia che ha deciso di investire sul nostro territorio – racconta l’Assessore alla Cultura di Monzuno Ermanno Pavesi -. Ringrazio Antonio Lovascio e Hermann Sferlazza per tutto il lavoro che stanno facendo. Monzuno completa, così, l’ offerta culturale. Oltre la musica con la banda Bignardi e la corale Aurelio Marchi, la pittura con il circolo artistico Ilario Rossi arriva anche il teatro. Lo stage è una grande opportunità per i giovani del nostro territorio per approcciarsi al teatro che stimola creatività e interazione sociale”.

L’ingresso agli spettacoli è gratuito.

In caso di maltempo gli spettacoli si terranno nel Teatro Venere di Vado, Via Val di Setta 54.

Per info: Compagnia della Venere – 3391280355 Direzione artistica Antonio Lovascio e Hermann Sferlazza