La Polizia di Stato di Modena ha rinvenuto il corpo di un uomo senza vita all’interno della

propria abitazione. Il 26 luglio scorso, personale della Squadra Volante, a seguito di segnalazione di alcuni amici dell’uomo, si portava nella abitazione di quest’ultimo in via Enrico Stufler. L’uomo è stato ritrovato in posizione supina e con una cintura stretta al collo.

Sul posto intervenivano il servizio del 118, i Vigili del Fuoco, il Sostituto Procuratore della

Repubblica, il medico legale, personale della Squadra Mobile e il Gabinetto Provinciale di Polizia Scientifica per effettuare tutti rilievi del caso.

Sono state avviate immeditate attività d’indagine al fine di ricostruire quanto accaduto

all’interno dell’abitazione negli attimi precedenti alla morte dell’uomo.