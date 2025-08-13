

<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a8f78bd0&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=80&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a8f78bd0' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a56320e7&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=82&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a56320e7' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a76527e2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=81&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a76527e2' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ac84ebed&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=87&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ac84ebed' border='0' alt='' /></a>





<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a249f03b&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=106&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a249f03b' border='0' alt='' /></a>



In evidente stato di alterazione psicofisica, sarebbe entrato in un bar nei pressi della stazione ferroviaria di Reggio Emilia e, senza motivo apparente, avrebbe danneggiato suppellettili del locale, lanciando gli oggetti presenti sul bancone, rompendo delle bottiglie in vetro di liquore ed un vaso. Giungevano sul posto i carabinieri della sezione radiomobile, allertati dal titolare del locale, i quali individuavano ed identificavano il presunto responsabile dell’illecita condotta.

È successo nella mattinata dell’8 agosto scorso, quando i militari sono intervenuti presso un bar di piazzale Marconi a seguito della segnalazione del titolare che lamentava la presenza di una persona esagitata. Sul posto i militari avrebbero trovato numerosi cocci di vetro e scaffali danneggiati, con diverse bottiglie di liquore infrante. Il titolare avrebbe riferito che, pochi minuti prima, l’uomo entrato nel locale aveva iniziato a lanciare oggetti presenti sul bancone, rompendo bottiglie e un vaso in vetro, per poi allontanarsi di pochi metri dal locale, pertanto il titolare dell’esercizio pubblico, lo indicava agli operanti. L’uomo veniva raggiunto ed identificato in un 25enne egiziano, senza fissa dimora. Alla luce dei fatti, i militari acquisivano a carico del giovane elementi circa la sua presunta responsabilità in ordine al reato di danneggiamenti, circostanza per cui, l’uomo veniva denunciato alla Procura reggiana.

Gli accertamenti relativi al procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguiranno per i consueti approfondimenti investigativi al fine delle valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.