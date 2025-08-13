

Sono terminati nella serata di ieri i lavori di Hera alla condotta idrica di via Montanara, nel tratto compreso tra via Montegibbio e via Salvarola. Gli scavi sono stati temporaneamente ricoperti con asfalto a freddo: entro le prossime due settimane, il tratto stradale sarà ripristinato in modo definitivo con asfalto a caldo.

Negli ultimi quindici giorni, Hera è dovuta intervenire più volte in urgenza con le squadre di pronto intervento, a causa di sei rotture della rete acquedottistica:

3 rotture sulla condotta principale;

3 rotture sugli allacci.

Durante gli interventi sulla condotta principale è stata necessaria la sospensione dell’erogazione dell’acqua per circa cinque ore in ciascuna occasione. Nei lavori sugli allacci, la chiusura ha riguardato solo le abitazioni interessate, sempre per circa cinque ore.

L’interruzione più prolungata si è verificata al civico 258, dove la mancanza d’acqua è durata quasi un’intera giornata: in questo caso Hera ha provveduto a distribuire sacchetti di acqua ai residenti.

Il transito veicolare non è mai stato interrotto del tutto, ma è stato regolato da impianti semaforici per il senso unico alternato.

“Desidero ringraziare i cittadini per la pazienza dimostrata in questi giorni di disagi. Gli interventi di manutenzione, anche quando urgenti e complessi come questo, sono fondamentali per la sicurezza e l’efficienza del nostro sistema idrico, soprattutto in un periodo di caldo intenso in cui l’accesso all’acqua pubblica è ancora più importante – dichiara il Sindaco di Sassuolo Matteo Mesini – il tratto di condotta interessato è particolarmente fragile e richiede attenzione. Per questo chiederemo ad Hera, di valutare e pianificare insieme gli investimenti necessari per garantire un servizio più affidabile. Prendersi cura delle nostre infrastrutture idriche significa proteggere una risorsa preziosa e indispensabile per tutti”.