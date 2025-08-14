

Puianello, da qualche giorno ha trovato sede alla Casa della Comunità il Servizio di Assistenza Domiciliare dell’Unione Colline Matildiche gestito dalla Cooperativa Elios; si aggiunge al Servizio Infermieristico Domiciliare dell’Azienda USL IRCCS di Reggio Emilia e a quello Sociale Territoriale dell’Unione Colline Matildiche, entrambi già presenti.

È un ulteriore passo per la qualificazione della struttura nel ruolo di primo punto di contatto tra cittadino e servizi sanitari integrati con attività socio-sanitarie e sociali territoriali.

La presenza all’interno della Casa della Comunità di Puianello del Servizio di Assistenza Domiciliare per anziani e persone con disabilità dell’Unione è stata fortemente voluta sia dall’azienda sanitaria che da Unione Colline Matildiche e permetterà di rendere ancora più funzionale e tempestiva la gestione delle istanze presentate dai servizi e dai cittadini, in particolare fragili, cronici, non autosufficienti e/o loro familiari.

“La possibilità di coabitare ottimizza l’integrazione socio-sanitaria e l’operatività dei principali servizi a sostegno della domiciliarità, con interlocuzioni quotidiane nel percorso di presa in carico dei cittadini – spiega la Direttrice del Distretto sanitario di Reggio Emilia Benedetta Riboldi – e offre un osservatorio aggiornato e completo sulla realtà e sui bisogni del territorio. Si è inteso creare un presidio stabile con un unico grande servizio trasversale gestito a più mani”.

Da anni la Casa della Comunità di Puianello rappresenta un servizio di prossimità, non solo nell’accoglienza e nell’orientamento ma, soprattutto, nell’offerta di risposte a esigenze sanitarie, sociosanitarie e sociali grazie a un approccio multiprofessionale e a progetti individualizzati.

È stretta la connessione con i Medici di Medicina Generale e i Pediatri del territorio, anch’essi presenti all’interno della struttura, e con altri specialisti. La trasversalità caratterizza anche il PUA – Punto Unico di Accesso – nodo strategico della struttura e dell’intero sistema, sportello integrato co-gestito da personale sanitario e personale sociale dell’Ente Locale.

Con il rafforzamento dell’integrazione professionale alla Casa della Comunità di Puianello è possibile definire tempestivamente, laddove necessario, un piano personalizzato di vita e di cura. In tal senso la presenza del Servizio di Assistenza Domiciliare dell’Ente Locale nello stesso contesto, insieme agli altri servizi sanitari e socio-sanitari del sistema pubblico, rende ancor più immediato e organico il processo di attivazione di risposte appropriate.