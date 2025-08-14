

Si è conclusa, con quasi 400 presenze complessive, la rassegna estiva per bambini e famiglie “Evviva l’estate!”, realizzata dal Comune, in collaborazione con le associazioni Librarsi, Gruppo Babele, Quelli del ’29 e Quinta Parete.

Ai diversi eventi proposti, tra gioco, laboratori creativi, letture ad alta voce e spettacoli teatrali, in larga parte gratuiti, che si sono tenuti tra metà giugno e luglio 2025, hanno partecipato numerosi bambini e anche adulti.

In particolare gli appuntamenti ludici al parco XV Aprile di Ludoteca Estate hanno visto la presenza di ben 54 bambini che hanno giocato con le ludotecarie e i ragazzi del Get Babele; mentre alle 5 letture serali di Corti-letti nei giardini del Centro per le Famiglie, della scuola Coccapani, dell’Oratorio di Fiorano e del BLA, hanno partecipato 63 piccoli dai 3 ai 6 anni, che hanno dimostrato di apprezzare i racconti prima della nanna letti dai volontari.

Infine i sei spettacoli di teatro per famiglie al parco di Villa Pace di “Incanti di stelle”, proposti dall’associazione Quelli del ’29 e di “Aria Aperta Teatro Festival Kids”, con l’organizzazione di Quinta Parete, hanno registrato circa 165 presenze totali.

“Le tante occasioni proposte quest’estate per bambini e famiglie non sono solo momenti di svago e di intrattenimento, ma vere e proprie esperienze formative e di crescita: il gioco, la lettura, il teatro stimolano la creatività ed educano all’ascolto e all’espressione. – ha sottolineato l’assessore alla Cultura e Associazionismo, Marilisa Ruini – Investire in iniziative culturali dedicate all’infanzia è far crescere l’intera comunità. Offrire a bambini e famiglie momenti culturali a loro misura e qualità contribuisce a costruire una città più coesa, curiosa e aperta al confronto.

Per questo ringrazio Quellidel29, l’associazione Quinta Parete, le ludotecarie, i ragazzi di Free Power e Gruppo Babele e i volontari dell’associazione Librarsi per l’ impegno e la qualità delle proposte rivolte ai tanti bambini fioranesi e alle loro famiglie.”