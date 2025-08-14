

Nella mattinata di sabato 16 agosto saranno aperti, con i consueti orari estivi, gli uffici comunali dell’anagrafe di via Toschi, dove si riceve su appuntamento per la carte d’identità, stato civile e altri servizi, e di piazza Casotti ad accesso libero. Sempre nella mattinata di sabato dalle 8.30 alle 12 sono aperti gli uffici della Polizia locale in via Brigata Reggio, mentre è sempre possibile contattare la centrale operativa del Comando per le emergenze, il numero 0522/4000 è attivo tutti i giorni 24 ore su 24.

Da lunedì 18 agosto e fino a settembre l’ufficio anagrafe manterrà l’orario invariato continuando a ricevere il pubblico con le consuete modalità, anche il martedì pomeriggio (in piazza Casotti senza appuntamento e nelle altre sedi secondo il calendario di appuntamenti).

E’ invece sospeso fino alla fine del mese il ricevimento del pubblico presso lo Sportello Edilizia e Controlli che riprenderà a settembre con la consueta modalità, cioè su appuntamento da fissare tramite agenda on line.

Fino al 6 settembre, l’accesso all’Ufficio relazioni con il pubblico Urp-Comune informa di via Farini 2/1 sarà possibile – solo su appuntamento – dalle 10.30 alle 12.30. È possibile prenotare l’appuntamento attraverso l’agenda online in funzione al link https://www.comune.reggioemilia.it/appuntamenti-urp, oppure telefonando al numero 0522/456660 negli orari di apertura. Per tutto il mese di agosto, e fino al 6 settembre, è inoltre, possibile contattare l’Urp al numero 0522/456660 dalle ore 8.30 alle 10.30, mentre sono attivi, dalle 8.30 alle 12.30, il servizio di messaggistica Whatsapp (331 5811426) e quello di posta elettronica (comune.informa@comune.re.it).

Per ulteriori informazioni si invitano i cittadini a consultare gli orari sul sito web: https://www.comune.reggioemilia.it/amministrazione/uffici