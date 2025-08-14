

Nei prossimi giorni prenderanno il via a San Felice sul Panaro i lavori per la realizzazione di una nuova pista ciclabile in via Vettora, un’opera strategica che si inserisce nel più ampio tracciato della Ciclovia regionale della Memoria del Sisma 2012.

L’intervento prevede anche la contestuale asfaltatura del tratto stradale interessato, circa 630 metri, migliorando così la sicurezza e la viabilità dell’area. I lavori, del valore complessivo di 276.100 euro, sono finanziati per 248.490 euro da un contributo ottenuto dal Comune nell’ambito del “Bando per la promozione della mobilità ciclabile per i Comuni sotto i 30.000 abitanti – Annualità 2024” e per la parte restante con fondi propri di bilancio. I lavori sono stati aggiudicati alla ditta Emiliana Scavi S.r.l. a seguito di una procedura negoziata e saranno completati entro i prossimi tre mesi. «Siamo molto soddisfatti dell’imminente avvio dell’intervento – ha dichiarato il sindaco di San Felice Miche Goldoni – questa nuova infrastruttura non solo incentiverà l’uso della bicicletta come mezzo di trasporto sostenibile, ma contribuirà anche a valorizzare il patrimonio storico e culturale del nostro territorio, connettendosi a un percorso che ricorda e celebra la forza e la rinascita della comunità dopo il terremoto del 2012».