Chianciano – Con i Campionati Italiani di Categoria disputati a Chianciano Terme si chiude la stagione del nuoto agonistico per una meritata pausa estiva.

Subito in vasca i giovani della categoria Ragazzi (2009–2011) e, a seguire, Junior, Cadetti e Senior.

Per gli Amici del Nuoto Vigili del Fuoco Modena si è distinto Thomas Pasotti (2011), capace di centrare il 2° posto nei 200 dorso R1 con il nuovo personale di 2’13″00. Per lui anche un 5° posto nei 100 dorso (1’02″97) e l’8° nei 400 stile libero (4’21″51).

Quattro gli atleti in gara per Maranello Nuoto: in apertura Marc Andrè Di Domenico nei 100 farfalla ragazzi (77°), quindi Maia Bartolacelli ha chiuso 51ª nei 100 dorso jun, mentre il fratello Riccardo, concentrato sulla preparazione agli Europei lifesaving di Sczcecin/Międzyzdroje (Polonia, 24 agosto – 1 settembre) dove vestirà l’azzurro, ha gareggiato nei soli 100 dorso (23° in 59″38) e 200 dorso (28°) categoria Junior.

Presente anche Arianna Blasi nei 200 farfalla Cadette, gara che ha visto l’8° posto di Elettra Calanca (Sweet Team Modena, 2’16″97) e il 26° di Valeria Fontana (Circolo Sportivo GdF Modena), con la Blasi subito a seguire.

Numerosa la partecipazione di NS Emilia, a partire dai Ragazzi con Leonardo Baraldi (17° nei 50 stile R1) e Giada Ciocci (38ª nei 100 farfalla e 54ª nei 100 stile libero).

Nelle categorie superiori spiccano i risultati di Denis Fagnini, vice campione italiano nei 50 rana junior e 38° nei 100 rana, e di Michele Leprai, protagonista tra i Cadetti con il 17° posto nei 200 stile, il 24° nei 400 stile, il 30° nei 100 stile e il 200 misti nuotato in progressione e chiusi con il 19° tempo. In evidenza anche Alessandro Bellei (17° nei 50 farfalla, 21° nei 100 e 24° nei 200), Alessia Tamburini (30ª nei 1500 stile e 31ª nei 200 farfalla Junior), Elly Selma Claesson (17ª nei 1500 stile Cadette) e Michele Bordugo (19° negli 800 stile Cadetti).

A completare il bilancio, la medaglia di bronzo per la staffetta 4×100 misti Cadetti con Desiderio, Armaroli, Lombardi e il formiginese Leprai in chiusura.

f.f.