Si è spento oggi dopo una breve malattia Egidio Pagani, Sindaco di Fiorano Modenese dal 1980 al 2004, poi Presidente del Consiglio Comunale, assessore provinciale per due mandati, prima alla viabilità, edilizia e patrimonio, e poi ai lavori pubblici, strade, scuole, pianificazione territoriale e urbanistica.

Smessi i panni dell’amministratore, si era impegnato nell’associazionismo cittadino – Amici di Fiorano, Comitato per la Pace, Circolo Nuraghe – a saldare quel legame indissolubile con la sua città natale, dove era nato nel 1950. La camera ardente è allestita presso Eterea Funeral Home a Sassuolo, domani il Rosario presso il Santuario e giovedì, alle 10, il funerale.

L’attuale Sindaco Marco Biagini ricorda così Pagani:

“Apprendo ora, mentre sono via qualche giorno, che è mancato Egidio Pagani.

Egidio, che io ho conosciuto solo nell’ultima fase della sua lunga e proficua carriera politica per Fiorano e per la provincia (4 anni assessore, 24 anni sindaco, 5 assessore provinciale e presidente del consiglio comunale ), negli ultimi tempi, prima della rapida malattia, era tornato molto attivo nel campo dell’associazionismo e della vita culturale del nostro paese.

Da Sindaco da appena un anno, posso solo immaginare quanta passione e lavoro abbia profuso in tutto quel tempo, peraltro in fasi non banali per lo sviluppo di un paese triplicato in appena vent’anni, che doveva ad un certo punto affrontate le sfide dell’educazione, dei servizi sociali e di conciliazione per i lavoratori, di sviluppo, di incremento e miglioramento del patrimonio comunale, della cultura e del radicamento di associazioni e con esse delle parti del comune nel panorama locale.

In particolare se oggi Fiorano ha, oltre al lavoro, anche una certa pace sociale e una vera inclusione, credo che il lavoro di quegli anni si veda eccome, nell’aver contributo proprio e soprattutto con le associazioni e il loro portato di democrazia e supporto concreto all’inserimento e realizzazione di tante persone e famiglie con origini extrafioranesi.

Il tributo formale e sostanziale è ovviamente dovuto e voluto, unito al senso di di vicinanza alla famiglia ed ai cari che lo perdono con noi così prematuramente.

Grazie del tuo lavoro Egidio, nelle scelte forse non sempre condivise da tutti, ma mai banali e prive di quel piglio deciso che ti distingueva.

Condoglianze sincere alla famiglia, che la terra ti sia lieve”.

*

Condoglianze alla famiglia di Egidio Pagani da parte di tutto il circolo PD di Fiorano.

*

La Provincia di Modena esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Egidio Pagani, figura storica della politica locale, protagonista per decenni della vita amministrativa di Fiorano Modenese e della Provincia. Nato nel 1951, Pagani ha ricoperto il ruolo di sindaco di Fiorano Modenese per ben 24 anni, dal 1980 al 2004, dopo aver iniziato il suo impegno pubblico come assessore comunale nel 1975. In seguito ha proseguito la sua attività come assessore provinciale alla Viabilità, Mobilità, Edilizia e Patrimonio nella Giunta guidata da Emilio Sabattini. Pagani è stato anche attivamente impegnato nel mondo dell’associazionismo, in particolare nelle ACLI, dove ha ricoperto incarichi di responsabilità a livello provinciale. Fabio Braglia, presidente della Provincia di Modena, lo ricorda così «Con Egidio Pagani se ne va un amministratore appassionato, competente, sempre al servizio della sua comunità. Ha vissuto la politica come impegno civico e responsabilità collettiva, guidando per anni il Comune di Fiorano con equilibrio e visione. Anche in Provincia ha portato competenza e senso delle istituzioni. Alla sua famiglia e a chi gli ha voluto bene vanno il nostro pensiero e la nostra vicinanza». La Provincia si unisce al dolore dei familiari e dell’intera comunità modenese per questa grave perdita.