Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire attività di ispezione e manutenzione dei cavalcavia, dalle 21:00 di mercoledì 3 alle 5:00 di giovedì 4 settembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Reggio Emilia e l’allacciamento A22 Brennero-Modena, verso Bologna.

Di conseguenza, l’area di parcheggio Calvetro ovest, situata nel suddetto tratto, non sarà raggiungibile. In alternativa, si consigliano i seguenti itinerari:

– verso Bologna: dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Reggio Emilia, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in A1 alla stazione di Modena nord;

– verso la A22: dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Reggio Emilia, percorrere la viabilità ordinaria ed entrare in A22 a Campogalliano.

***

Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza, nelle due notti consecutive di mercoledì 3 e giovedì 4 settembre, con orario 21:00-5:00, sarà chiusa la stazione di Bologna Arcoveggio, in entrata verso Bologna.

In alternativa, si consigliano le stazioni di Bologna Interporto, sulla stessa A13, o Bologna Fiera, sulla A14 Bologna-Taranto.

***

Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di manutenzione delle essenze arboree, dalle 21:00 di martedì 2 alle 5:00 di mercoledì 3 settembre, sarà chiusa la stazione di Bologna San Lazzaro, in uscita provenendo dalla A1 Milano-Napoli. In alternativa, si consigliano le stazioni di Bologna Fiera o Castel San Pietro.