L’estate guastallese non è ancora finita. Nel calendario di settembre c’è un altro evento da mettere in agenda: da giovedì 4 a domenica 7 settembre, “La Pieve in Sagra” animerà la frazione guastallese con una manifestazione che unisce sapori tradizionali, musica dal vivo, memoria e solidarietà. L’iniziativa, a cura del Comitato “La Pieve”, vede il contributo di Padana Tubi & Profilati Acciaio e il patrocinio del Comune di Guastalla.

Ogni sera, a partire dalle ore 20:00, gli stand gastronomici offriranno un’ampia scelta di piatti tipici e si potranno gustare aperitivi e cocktail presso “La Chupiteria”. Sabato e domenica gnocco fritto da asporto dalle 17:30 alle 19:00.

Non mancherà, inoltre, la pesca di beneficenza, disponibile tutte le sere per chi desidera tentare la fortuna e contribuire a una buona causa.

Il palco della sagra ospiterà un ricco programma musicale:

· Giovedì 4 settembre: si parte con l’energia di Fiffi & Rosa, pronti a scaldare il pubblico con la loro performance.

· Venerdì 5 settembre: l’atmosfera si fa più sofisticata con il Natural Quintet, una band che spazierà tra i generi swing, funk e soul.

· Sabato 6 settembre: salirà sul palco la Best BeFive Live Entertainment Band, garanzia di un’esibizione dinamica e coinvolgente.

· Domenica 7 settembre: a chiudere la sagra in grande stile sarà il Cobaya Party, per una serata all’insegna del divertimento.

L’evento è anche un modo per onorare la memoria di due figure importanti per la comunità locale, con una serata speciale dedicata a Gianmarco Bertazzoni “Bagio” e Nicoletta Zecchi.

Per maggiori informazioni: 338 6704410