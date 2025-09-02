

Martedì 9 settembre 2025, alle ore 21.00, il suggestivo Parco del Castello di Formigine farà da cornice a una serata speciale all’insegna della musica dal vivo, della solidarietà e della bellezza del centro storico di Formigine.

Un evento pensato per coinvolgere la cittadinanza e gli amanti della buona musica, in un’atmosfera ricca di emozioni e sonorità avvolgenti. L’iniziativa ha l’obiettivo di sostenere la Fondazione ANT Franco Pannuti ETS, impegnata nell’assistenza medico-specialistica gratuita a domicilio per i malati di tumore e nei progetti di prevenzione oncologica sul territorio.

Protagonisti della serata saranno due grandi interpreti della scena musicale emiliana e non solo: Sabrina Gasparini e Lalo Cibelli, che daranno voce a un viaggio musicale intenso e coinvolgente, tra i brani più amati di Mina e Riccardo Cocciante. Una sfida stilistica dei 2 interpreti, studiata in esclusiva per ANT. Un’occasione per unire generazioni diverse attraverso la potenza della musica e la forza della solidarietà.

Sabrina Gasparini, poliedrica figura della cultura modenese, creatrice insieme a Simonetta Aggazzotti del Salotto Culturale Modena, ormai da 16 anni punto di riferimento per la cultura modenese. Si divide in 2 ruoli, quello di organizzatrice e quello di artista, cantante. La Gasparini dichiara: ” dopo il grande successo del concerto dello scorso anno che ha visto il debutto della collaborazione artistica tra me e Lalo, quest’anno abbiamo veramente osato l’impossibile, ovvero rendere omaggio a 2 mostri sacri della musica italiana, Riccardo Cocciante e Mina. Il nostro obiettivo non è certo di imitare i 2 conosciutissimi artisti, ma di darne un’interpretazione unica come credo che le nostre voci e il nostro sentire artistico possa fare. Con Cibelli abbiamo avviato questa collaborazione che sta portando veramente grandi soddisfazioni, ci accomuna la voglia di trasmettere il significato della parola, di interpretare in modo originale i capolavori della musica italiana. Speriamo di incuriosire i giovani e i meno giovani con questo progetto esclusivo, perché non c’è sinergia migliore se non quella creata dalla musica e dalla solidarietà”.

Lalo Cibelli, artista poliedrico, cantante, compositore, attore e musical-performer. Il suo debutto con “Tosca Amore Disperato” di Dalla, a seguire grandi successi come “La Divina Commedia” di Frisina, “Il Grande Dittatore”di Venturiello-Mariani . Importanti collaborazioni, da Luciano Pavarotti ai Nomadi a Cocciante. Una grande amicizia e un lungo sodalizio artistico con Lucio Dalla. Ha pubblicato numerosi cd tra i quali un importante jazz live “Felicità segreta” dalle poesie di Emilio Rentocchini con le musiche di Luca Barbieri, Pablo Del Carlo, Maurizio Albertini. L’ultima sua fatica discografica è ALIBI PERFETTO, in uscita dal 1 luglio in Italia. Da anni porta in giro uno spettacolo interamente dedicato a Dalla dal titolo “AL DOLCE FRESCO DELLE SIEPI”.

Ingresso a fronte di una donazione minima di € 15,00. L’evento è patrocinato dal Comune di Formigine.

Una serata da vivere sotto le stelle, in cui la musica si intreccia con il senso di comunità e l’impegno concreto per chi ha bisogno. Le voci uniche di Gasparini e Cibelli sapranno emozionare e trasportare il pubblico in un percorso tra memoria, passione e nuove suggestioni musicali.

In caso di maltempo lo spettacolo si svolgerà presso l’Auditorium Spira Mirabilis, Via Pagani 25 – Formigine Mo.

Informazioni utili

Inizio spettacolo: ore 21.00

Ingresso con donazione minima: € 15,00 | Info e Prenotazioni: 059 238181 – 340 4049181

delegazione.modena@ant.it