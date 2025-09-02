

Si svolgerà sabato prossimo, 6 settembre, a partire dalle ore 10 presso il polo Scolastico di via Nievo, la “Festa dello Sport”: una giornata intera in cui oltre 50 realtà del territorio saranno presenti per promuovere i sani stili di vita sportivi e contrastare il drop out.

45 Società sportive e cinque associazioni, dalle 10 alle 18, saranno riunite in un unico grande evento con l’obiettivo di far conoscere e sperimentare le varie discipline sportive in cui eccelle il nostro territorio, ma anche contrastare il fenomeno dell’abbandono sportivo da parte dei più giovani con promozioni ed agevolazioni per le famiglie.

“È un obiettivo che ci eravamo prefissati sin dalla campagna elettorale – commenta il Sindaco di Sassuolo Matteo Mesini – grazie ad una cooprogettazione tra l’assessorato allo sport, la consulta e le singole associazioni riusciamo a riunire tutto il mondo delle società sportive con un unico scopo: incentivare la pratica sportiva tra giovani e meno giovani combattendo il fenomeno dell’abbandono e offrendo un palcoscenico a chi, tutti i giorni, lavora lontano dai riflettori per Sassuolo e i sassolesi. Nell’occasione consegneremo anche 37 borse di studio sportive ad altrettante società per le famiglie in carico ai servizi sociali, per dare la possibilità di fare sport anche a quei ragazzi che non possono permettersi la retta d’iscrizione”.

“Una festa – aggiunge il Vicesindaco, con delega allo sport ed alle politiche sociali, Serena Lenzotti – che accende un riflettore anche e soprattutto sulle disabilità e su come lo sport possa rappresentare un aiuto fondamentale per chi quotidianamente affronta problemi, fisici o cognitivi. Nel corso della giornata, infatti, si svolgeranno due momenti importanti, di volley e basket, in cui ragazzi con disabilità cognitive si esibiranno in tornei le cui squadre sono formate non in base all’età, ma in base alle loro abilità, per uno sport sempre più inclusivo e capace di inserire i ragazzi in una dinamica di comunità”.

Il programma di una giornata di festa per conoscere e provare tante discipline insieme alle associazioni e alle società sportive sassolesi, totalmente ad ingresso gratuito, prevede:

ore 10: Apertura ufficiale della festa, con la sfilata delle Associazioni Sportive e le esibizioni di Danza Aerea a cura di Armonia Art Academy.

ore 10,30: “Il ragazzo e la ragazza più veloce di Sassuolo” – Gara promozionale a cura di Delta Atletica Sassuolo. Tutti in Gioco! Emozioni Neroverdi da condividere: un allenamento speciale aperto a tutti con le giovani calciatrici e le loro famiglie a cura di US Sassuolo Calcio Area Calcio Femminile

ore 11: triangolare di pallavolo a cura di Volley Sassuolo, Volley San Michelese e Agape

ore 12,30: cerimonia di consegna delle 37 Borse di Studio Sportive “Non Droppare”. Un momento speciale dedicato al contrasto all’abbandono sportivo giovanile. Saranno presenti Matteo Mesini, Sindaco di Sassuolo, Serena Lenzotti, Assessore allo Sport e al Welfare, Paola Elisa Rossetti, Dirigente Servizi Sociali Unione dei Comuni del Distretto Ceramico, Elisa Ghittoni e Silvia Cigarini, Servizi Sociali di Sassuolo. Introduce Matteo Lei, coordinatore psicologico presso Unione dei Comuni del Distretto Ceramico.

ore 14,30: esibizioni di judo, karate, aikido, taekwondo e kali. Attività motoria adattata con ragazzi e ragazze con disabilità a cura del CSI Modena (Bella Mossa Distretto ceramico)

ore 15: evento calcistico, torneo Memorial Previdi Junior a cura della Società Sportiva San Michelese. Esibizione di Hip Hop a cura di Dancin’ Perfect

ore 16: Esibizione di Ginnastica Artistica a cura di MYA. Esibizione di pattinaggio a cura di Sassuolo Skating

ore 16,30: esibizione di Scherma a cura di Scherma Sassuolo. Esibizione di basket a cura di Pallacanestro Sassuolo, Azienda Usl Modena e Agape

ore 17,30: “Quattro chiacchiere col Sassuolo” – Incontro con ospiti del mondo calcistico. Interviene Alessandro Terzi, Direttore Sviluppo Area Calcio Femminile del Sassuolo Calcio. Consegna Donazione del Sasol Club al Centro antiviolenza Tina, intervengono l’Assessore alle Pari Opportunità Mara Pennacchia, Monia Mandrioli Presidentessa SasolClub e Loredana Morena responsabile Centro Tina

Sono previste attività natatorie a cura di Nuoto club Sassuolo e Nuova Sportiva, per chi desidera partecipare: si raccomanda di portare con sé costume, asciugamano, cuffia e ciabattine. Durante la giornata sarà presente Linea Radio che raccoglierà interviste e dj set con Alex Cerno Dj, a cura di Boxe Academy Sassuolo.

Punto ristoro, aperto tutta la giornata, gestito da Il Melograno odv, Sasol Club, Il Tulipano odv e Icaro.

In caso di maltempo, la Festa dello Sport si terrà all’interno delle palestre dislocate del Polo Scolastico.

Ascolta la presentazione dell’evento trasmesso su Linea Radio: