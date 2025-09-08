

<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a8f78bd0&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=80&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a8f78bd0' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a56320e7&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=82&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a56320e7' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a76527e2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=81&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a76527e2' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ac84ebed&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=87&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ac84ebed' border='0' alt='' /></a>





<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a249f03b&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=106&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a249f03b' border='0' alt='' /></a>



Controlli quotidiani, ripetuti anche più volte durante lo stesso turno serale, sia in auto che a piedi, da parte degli agenti della Polizia Locale di Sassuolo. Per tutto il periodo estivo, l’amministrazione comunale ha attivato servizi giornalieri in centro storico, con particolare attenzione per la zona di piazza Martiri Partigiani e viale San Giorgio.

“Il periodo estivo – sottolinea il Sindaco di Sassuolo Matteo Mesini – porta con sé ogni anno un aumento dell’aggregazione giovanile negli spazi pubblici all’aperto. Non possiamo però accettare che questo si trasformi in un disturbo della quiete pubblica: non è tollerabile che per mesi intere famiglie non riescano a riposare la notte. Per questo, sin da prima della petizione, abbiamo attivato controlli specifici per il centro, usufruendo anche dell’attività del nuovo Nucleo di Polizia di Prossimità che, per la prima volta, abbiamo impiegato in centro storico. In ogni città la zona centrale è il cuore e, in quanto tale, deve essere viva e animata con iniziative e appuntamenti, nel periodo estivo e non solo. Un conto, però, sono le serate dedicate alla festa e all’animazione, che hanno orari e decibel definiti, un altro è la maleducazione e l’arroganza di chi non ha alcun rispetto per chi il centro lo vive 365 giorni l’anno”.

Nel mese di luglio i controlli della Polizia Locale sono stati circa 70, ripetuti anche più volte nello stesso turno serale, sia in auto che a piedi. Grazie anche alla collaborazione dei proprietari e dei dipendenti della Gelateria Caramel, più volte gli agenti hanno dialogato con i ragazzi presenti, invitandoli a moderare i toni della voce per non arrecare disturbo ai residenti. Le verifiche hanno interessato anche altre vie limitrofe a viale San Giorgio, coprendo l’intero centro storico, e sono state svolte in collaborazione con Polizia di Stato e Guardia di Finanza. In questa cornice sono state identificate 44 persone, di cui 6 sanzionate. Alcuni dei controlli congiunti, eseguiti durante i “Giovedì sotto le Stelle”, hanno visto impiegati anche i cani antidroga Hector (in forza alla Polizia Locale) e quello di System Sicurezza, con l’obiettivo di monitorare e prevenire ulteriori problematiche.

Ad agosto i controlli sono stati 32, quindici dei quali in seguito a segnalazioni specifiche che hanno richiesto ulteriori passaggi degli agenti. Nel solo mese di agosto sono state identificate 30 persone, tra maggiorenni e minorenni, durante il turno serale.

I controlli non si fermeranno con la fine dell’estate: l’Amministrazione conferma che proseguiranno anche nel mese di settembre, con lo stesso livello di attenzione e la medesima costanza, a tutela della sicurezza e della tranquillità dei residenti.

“Nei prossimi giorni – conclude il Sindaco di Sassuolo Matteo Mesini – convocheremo i residenti per incontrarli e condividere con loro quanto fatto e gli interventi che metteremo in campo nelle prossime settimane”.