Da mercoledì 10 settembre fino a fine mese un tratto di via Orazio e di viale Virgilio saranno interessati da lavori per il rinnovo della condotta gas a cura dell’azienda Snam RG spa.
Per consentire la realizzazione dell’intervento sarà sospesa la circolazione stradale nel braccio della rotatoria tra viale Virgilio e via Orazio con direzione via Emilia ovest per i veicoli provenienti dal lato di via Orazio.
Il percorso alternativo indicato per raggiungere via Emilia ovest è via Orazio, via Ovidio, viale Virgilio e via Emilia Ovest.
In via Orazio è temporaneamente consentita la circolazione in deroga ai veicoli con massa complessiva superiore alle 6 tonnellate.