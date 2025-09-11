

<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a8f78bd0&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=80&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a8f78bd0' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a56320e7&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=82&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a56320e7' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a76527e2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=81&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a76527e2' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ac84ebed&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=87&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ac84ebed' border='0' alt='' /></a>





<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a249f03b&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=106&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a249f03b' border='0' alt='' /></a>



Accogliendo l’invito dei familiari, la città si incontra per ricordare Stefano Benni attraverso le sue parole.

Sabato 13 settembre, dalle 12 alle 15, nel Chiostro del Teatro Arena del Sole.

«Se volete ricordarlo, leggete le opere di Stefano che vi stanno più a cuore ad amici, figli, amanti e parenti»: l’invito che Niclas, il figlio dello scrittore, ha rivolto nei giorni scorsi. E Bologna risponde aprendo un microfono a cittadine e cittadini, lettrici e lettori di ogni età.

Chi desidera partecipare potrà venire nel Chiostro dell’Arena del Sole dalle 12 alle 15 portando se vuole il proprio libro da casa e leggere alcune delle pagine che più ha amato, per ridare insieme voce ai personaggi indimenticabili dei suoi romanzi, alle poesie, fino alle opere meno frequentate: un omaggio festoso per mantenere viva la sua fantasia e ironia.

Ingresso libero fino a esaurimento posti disponibili.