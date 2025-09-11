Novellara conferma ancora una volta la sua vivacità culturale e la capacità di proporre iniziative che uniscono arte, tradizione e socialità. Fino al 14 settembre 2025 Piazza Unità d’Italia e altri luoghi del paese ospiteranno “La Forma delle Idee – Artisti del Legno”, giunta quest’anno alla sua settima edizione.
L’evento porterà a Novellara scultori e appassionati da diverse realtà, offrendo al pubblico la possibilità di assistere dal vivo alla creazione delle opere e di partecipare a momenti di incontro, convivialità e intrattenimento musicale.
“La Forma delle Idee” si conferma come un appuntamento che valorizza l’arte del legno e la creatività, arricchendo la vita culturale di Novellara e rafforzando il senso di comunità attraverso momenti di partecipazione condivisa.
Il programma nel dettaglio:
- Giovedì 11 settembre – Basse della Rocca
Arrivo degli artisti e inizio dei lavori di scultura.
- Venerdì 12 settembre – Piazza Unità d’Italia
Dalle ore 8.00 alle 18.00: scultori all’opera.
- Sabato 13 settembre – Piazza Unità d’Italia
Dalle ore 8.00 alle 18.00: scultori all’opera.
- Domenica 14 settembre – Piazza Unità d’Italia
Dalle ore 9.00 alle 11.00: scultori all’opera.
- Circolo Ricreativo Aperto Novellarese – Via Veneto
Ore 12.00: Premiazione degli scultori alla presenza del Sindaco di Novellara Simone Zarantonello, della Consigliera regionale e Presidente della Commissione Parità, Diritti e Cultura Elena Carletti e della critica d’arte Alessia Tortolo di Palmanova (Udine).
Ore 12.30: pranzo su prenotazione (€ 25) con menù completo dall’antipasto al dolce, bevande incluse, accompagnato dall’intrattenimento musicale di Chris e Mony.
Per il pranzo è necessaria la prenotazione ai seguenti recapiti:
Silvano 338.5340776 – Lucia 339.1757587 – Claudia 338.5238129.