

<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a8f78bd0&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=80&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a8f78bd0' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a56320e7&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=82&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a56320e7' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a76527e2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=81&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a76527e2' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ac84ebed&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=87&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ac84ebed' border='0' alt='' /></a>





<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a249f03b&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=106&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a249f03b' border='0' alt='' /></a>



Novellara conferma ancora una volta la sua vivacità culturale e la capacità di proporre iniziative che uniscono arte, tradizione e socialità. Fino al 14 settembre 2025 Piazza Unità d’Italia e altri luoghi del paese ospiteranno “La Forma delle Idee – Artisti del Legno”, giunta quest’anno alla sua settima edizione.

L’evento porterà a Novellara scultori e appassionati da diverse realtà, offrendo al pubblico la possibilità di assistere dal vivo alla creazione delle opere e di partecipare a momenti di incontro, convivialità e intrattenimento musicale.

“La Forma delle Idee” si conferma come un appuntamento che valorizza l’arte del legno e la creatività, arricchendo la vita culturale di Novellara e rafforzando il senso di comunità attraverso momenti di partecipazione condivisa.

Il programma nel dettaglio:

Giovedì 11 settembre – Basse della Rocca

Arrivo degli artisti e inizio dei lavori di scultura.

Arrivo degli artisti e inizio dei lavori di scultura. Venerdì 12 settembre – Piazza Unità d’Italia

Dalle ore 8.00 alle 18.00: scultori all’opera.

Dalle ore 8.00 alle 18.00: scultori all’opera. Sabato 13 settembre – Piazza Unità d’Italia

Dalle ore 8.00 alle 18.00: scultori all’opera.

Dalle ore 8.00 alle 18.00: scultori all’opera. Domenica 14 settembre – Piazza Unità d’Italia

Dalle ore 9.00 alle 11.00: scultori all’opera.

Dalle ore 9.00 alle 11.00: scultori all’opera. Circolo Ricreativo Aperto Novellarese – Via Veneto

Ore 12.00: Premiazione degli scultori alla presenza del Sindaco di Novellara Simone Zarantonello, della Consigliera regionale e Presidente della Commissione Parità, Diritti e Cultura Elena Carletti e della critica d’arte Alessia Tortolo di Palmanova (Udine).

Ore 12.30: pranzo su prenotazione (€ 25) con menù completo dall’antipasto al dolce, bevande incluse, accompagnato dall’intrattenimento musicale di Chris e Mony.

Per il pranzo è necessaria la prenotazione ai seguenti recapiti:

Silvano 338.5340776 – Lucia 339.1757587 – Claudia 338.5238129.