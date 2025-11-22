

<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a8f78bd0&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=80&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a8f78bd0' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a56320e7&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=82&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a56320e7' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a76527e2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=81&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a76527e2' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ac84ebed&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=87&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ac84ebed' border='0' alt='' /></a>





<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a249f03b&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=106&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a249f03b' border='0' alt='' /></a>





Attimi di apprensione oggi intorno alle 13:00 a Fanano, quando una chiamata ai vigili del fuoco di Modena ha segnalato un incendio presso la casa di riposo San Giuseppe, situata in piazza Ottonelli. Il fumo proveniente dal locale lavanderia della struttura aveva inizialmente fatto temere il peggio, ma l’intervento tempestivo delle squadre dei vigili del fuoco, sia dal distaccamento di Pavullo che da quello volontario di Fanano, ha permesso di domare le fiamme e mettere in sicurezza la situazione.

L’incendio è stato individuato nell’essiccatoio della lavanderia, e immediatamente è stato attivato il piano per la gestione delle emergenze.Gli ospiti della casa di riposo, una cinquantina, sono stati spostati in area sicura in ambiente protetto, grazie alle misure preventive applicate e vigenti sulla base del dlgs.151/2011 di prevenzione incendi. Grazie alla compartimentazione delle porte REI, il fumo non si è propagato in altri ambienti, pertanto dopo aver ripristinato le condizioni di sicurezza, si sono potuti riaccompagnare gli occupanti nei rispettivi ambienti.

Sul posto sono intervenuti anche personale del 118 e carabinieri di Pavullo. Non si registrano feriti.