Oggi poco dopo le 14 i vigili del fuoco del distaccamento di San Felice sul Panaro sono intervenuti per un incidente stradale avvenuto lungo via Panaria Bassa SP 2, nella frazione di Solara di Bomporto. Un’automobile, uscendo fuori strada, si è ribaltata. Poiché il veicolo era alimentato a GPL, è stata rilevata una lieve perdita di gas nell’area.

La squadra dei vigili del fuoco giunta sul posto ha immediatamente verificato le condizioni dell’occupante e messo in sicurezza l’area, chiudendo le valvole del serbatoio per interrompere l’erogazione del gas. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i sanitari del 118 e la polizia locale, impegnata negli accertamenti relativi alla dinamica dei fatti.