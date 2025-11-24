Martedì 25 novembre alle 13.15, nella ricorrenza della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, si terrà la cerimonia di deposizione di una corona alla lapide in memoria delle Vittime di femminicidio nel Cortile d’Onore di Palazzo d’Accursio.
Saranno presenti il sindaco Matteo Lepore e la vicesindaca Emily Clancy.
Dalla mattina, sulle sedute di pietra del Cortile d’Onore sarà realizzata l’installazione Un posto occupato, a cura dell’associazione Sos Donna in collaborazione con i centri antiviolenza della Città metropolitana. Un posto occupato è un gesto dedicato a tutte le donne vittime di femminicidio per testimoniare il posto che prima occupavano a teatro, sul tram, a scuola, in metropolitana, nella società.
In serata, la facciata di Palazzo Re Enzo su piazza Maggiore si illuminerà di rosso.