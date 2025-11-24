

Com’è possibile che i nostri genitori a 30 anni si erano già sistemati e noi a 40 e oltre siamo ancora precari?

Voler andare dallo psicologo è solo una moda dei giovani, o il tema del benessere non ha tempo ed è sempre stato centrale nella vita delle persone ad ogni età?

Le lotte per il lavoro e per i diritti come si collegano con le battaglie per i diritti civili, il riconoscimento e il rispetto delle diversità e delle intersezionalità?

Parlarsi tra generazioni è un’arte che sembra si stia perdendo, ma oggi è importante più che mai.

E proprio il dialogo e il confronto fra generazioni sugli highlights di sempre è il cuore di “Spritz Revolution”, l’incontro pubblico promosso da ormai due anni dal sindacato Filcams Cgil di Modena che rappresenta lavoratrici e lavoratori del commercio-turismo-terziario.

Dopo l’energia e le idee emerse nel World Cafè intergenerazionale del 29 ottobre scorso, prosegue l’appuntamento giovedì 27 novembre alle ore 19 presso Città Futura a Modena (c/o polisportiva Villa D’Oro, via del Lancillotto 10/12).

Sarà un’occasione per mettere in dialogo esperienze, bisogni e visioni diverse, a partire dai temi emersi nel confronto precedente: il lavoro di oggi e di domani, le sfide generazionali, i diritti, le tutele e le nuove forme di partecipazione. Un aperitivo condiviso, un microfono aperto e la voglia di ascoltarsi davvero.

Parteciperanno al dibattito: per i Gen Z i ragazzi di Rete degli Studenti Medi, Udu More, GD Modena, per i Millenial Roberta Orfello della segreteria Cgil Modena, per i Gen X Alessandro Santini segretario Filcams Cgil Modena e per i Boomer i rappresentanti del sindacato pensionati Spi Cgil.

Ad Emiliano Sgargi, segretario Filcams Cgil Emilia Romagna, saranno affidate le conclusioni non convenzionali della serata.

Il pubblico potrà fare domande agli ospiti, mettendo in forma anonima la propria proposta su un post it, e i relatori risponderanno alle domande estratte a sorte sui tre grandi temi oggetti del confronto: partecipazione, benessere, intersezionalità.

L’ingresso è libero. Prima, dopo e durante aperitivo up to u (offerta libera). Under 18 no alcool.

L’iniziativa è in collaborazione con: Modena Cgil, Arci Modena, Rete degli Studenti Modena, Unione Universitaria-UDU Modena e Reggio Emilia, Giovani Democratici Modena Città.

Il sindacato Filcams Cgil Modena aspetta tutti allo Spritz Revolution il 27 novembre!