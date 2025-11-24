

Il gruppo consiliare Fratelli d’Italia Maranello ha presentato un’interrogazione per chiedere all’amministrazione di Maranello chiarimenti riguardo al mancato coinvolgimento dei Dirigenti scolastici nella stesura del nuovo Regolamento del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze.

Nonostante il regolamento stesso citi e preveda il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche, i Dirigenti scolastici non risultano essere stati consultati dall’Amministrazione durante la fase di redazione del documento.

A questo si aggiunge un fatto particolarmente significativo: la bozza del regolamento risulta essere stata trasmessa alle scuole soltanto il 20 novembre, ovvero dopo la seduta della Commissione consiliare competente. Una scelta che ha impedito qualsiasi forma di confronto o contributo da parte dei Presidi, nonostante siano tra i probabili principali referenti del futuro Consiglio dei Ragazzi e delle Ragazze.

Un percorso così poco partecipato rischia di minare la qualità e la credibilità di un progetto educativo importante, nato per avvicinare i giovani alla cittadinanza attiva e per valorizzare il ruolo delle scuole all’interno della comunità.

Con la nostra interrogazione chiediamo all’Amministrazione:

– per quale motivo i Dirigenti scolastici non siano stati coinvolti;

– perché la bozza sia stata inviata solo il 20 novembre, e per di più dopo la Commissione;

– se la Giunta intenda aprire un confronto con le scuole prima dell’approvazione definitiva;

– quali strumenti verranno adottati in futuro per garantire trasparenza, collaborazione e una reale partecipazione delle istituzioni scolastiche su temi che le riguardano direttamente.

Fratelli d’Italia Maranello ribadisce che iniziative come il Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze devono essere costruite attraverso un dialogo autentico con le scuole, valorizzando chi ogni giorno lavora al fianco degli studenti e, quindi, il ruolo istituzionale ricoperto dai Dirigenti scolastici.

Gruppo Consiliare Fratelli d’Italia – Maranello