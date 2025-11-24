In merito alla recente inchiesta a cura di Néa Quotidiano, sulla percezione da parte degli studenti delle scuole superiori sassolesi relativamente alla ‘questione moschea’.
In un comunicato inviato dai giovani del centrodestra di Sassuolo si legge: «È circolato recentemente un sondaggio tra gli studenti del liceo Formiggini in cui si chiedeva, attraverso i canali istituzionali della scuola (mail d’istituto), il parere degli studenti relativo alla questione Moschea a Sassuolo».
Néa si dissocia completamente da tale affermazione.
Il sondaggio è circolato in maniera spontanea, senza il coinvolgimento degli organi istituzionali scolastici; né del Liceo A.F. Formiggini né di altri Istituti Superiori di Sassuolo.
(Il Consiglio Direttivo di Néa Quotidiano)