Lunedì 1° dicembre 2025, a San Felice sul Panaro, presso la sala consiliare del municipio di piazza Italia, alle 20.30, si terranno le elezioni del Forum Giovani, l’organismo di partecipazione che permette ai ragazzi e alle ragazze del territorio di esprimersi, proporre idee e contribuire alle scelte della comunità.

Il Forum Giovani è uno spazio aperto, inclusivo e democratico, nato per promuovere il dialogo tra le nuove generazioni e l’Amministrazione comunale, per progettare insieme attività, eventi, iniziative culturali, sociali e ambientali. Partecipare significa prendere parte attiva alla vita del paese, far sentire la propria voce e costruire un futuro condiviso. Possono votare ed essere eletti tutti i giovani tra i 15 e i 34 anni iscritti al Forum. Chi non si è ancora iscritto può farlo gratuitamente compilando il modulo disponibile sul sito del Comune (www.comune.sanfelice.mo.it) oppure richiederlo alla seguente mail emanuela.sitta@unioneareanord.mo.it