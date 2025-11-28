

Ieri, 27 novembre 2025, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Modena hanno arrestato, in flagranza di reato, un uomo di 42 anni che ha violato la misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento alla persona offesa.

Nel corso di un servizio di controllo del territorio, i militari sono stati allertati dalla Centrale Operativa che aveva ricevuto una segnalazione relativa ad una lite in famiglia all’interno di un’abitazione di Castelfranco Emilia: al loro arrivo è stato da subito chiaro che poco prima si era verificato un litigio tra padre e figlio, limitato ad un acceso confronto di natura verbale.

L’atteggiamento evasivo del giovane ha insospettito i Carabinieri e, mediante alcuni approfondimenti, è stato accertato che questi fosse sottoposto al divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dal genitore, vittima di condotte estorsive e comportamenti riconducibili a “stalking” realizzati dall’indagato, denunciati nell’aprile 2024.

La violazione del provvedimento ne ha comportato l’arresto in flagranza di reato.

In sede udienza, il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Modena ha convalidato l’arresto, disponendo la misura cautelare in carcere.