Continua l’addestramento del Nucleo cinofilo della Polizia locale di Sassuolo con la collaborazione dell’istruttore Stefano Livierato. Ieri è stato effettuato il potenziamento di socializzazione in centro storico per il “neo assunto” Blitz.

Nel tardo pomeriggio gli agenti sono passati all’attività di controllo territoriale, in particolare nella zona stazione dove Hector ha segnato un giovane, trovato poi in possesso di sostanza stupefacente per uso personale.

E’ stata anche rinvenuta e sequestrata altra sostanza stupefacente occultata tra i binari.