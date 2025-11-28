Torna l’appuntamento domenicale del Fantateatro al Teatro Michelangelo con la doppia replica de La Sirenetta, tra le più popolari fiabe di Andersen. L’Appuntamento è per domenica 30 Novembre alle 15.00 e alle 17.00.
La Sirenetta, nuotando in superficie, vede sulla riva un principe di cui s’innamora perdutamente, ed è disposta a lasciare i fondali del mare pur di vivere con lui.
Disperata e osteggiata dal re suo padre, che diffida del genere umano, Ariel fa di tutto per ottenere le gambe, con le quali potrà camminare e vivere con gli umani.
Come ogni adolescente ribelle, la Sirenetta non si cura delle parole del padre e chiede aiuto alla strega del mare, la quale le dona le gambe in cambio della voce.
Inizierà una nuova vita per la Sirenetta, non priva di difficoltà, ma a lieto fine.
Dalla favola di Andersen, la versione teatrale di Fantateatro ricrea l’ambiente marino attraverso trucchi scenografici tridimensionali.
PREZZO: 11 euro per ogni spettatore senza limiti di età.
L’evento è adatto dai 4 anni di età.
Spettacolo in abbonamento.
Biglietti disponibili in prevendita direttamente sul circuito online vivaticket.com