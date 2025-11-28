Al mattino cielo velato per nubi alte, tendente a sereno dal pomeriggio. In serata banchi di nebbia sulle pianure settentrionali e lungo la costa.
Temperature stazionarie o in lieve aumento. Minime intorno allo zero nei centri urbani delle pianure interne, di qualche grado inferiori nelle aree extraurbane con deboli gelate; valori lievemente sopra lo zero lungo la costa. Massime comprese tra 9 e 11 gradi. Venti deboli occidentali, tendenti a disporsi da sud-ovest lungo i rilievi.
Mare mosso, tendente a poco mosso dalla tarda mattinata a partire da nord.