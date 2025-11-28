

Domenica 30 novembre tornerà a Castelnovo di Sotto la Fiera di Sant’Andrea. Saranno tante le iniziative in programma durante l’intera giornata.

Via Gramsci si trasformerà nel viale dello shopping con il mercato ambulante, i negozi aperti e il “Gioco dei Pacchi” organizzato dall’associazione Botteghe della Rocca. Ci sarà anche il mercato “Alta qualità” con “Terra dei Gonzaga” e “Mercanti di Parma”.

Per i più piccoli ci saranno i giochi in legno e le esperienze di abilità con sfide di ingegno senza tempo. Inoltre sarà organizzato un laboratorio creativo per costruire gli “Acchiappasogni naturali” e ci sarà la possibilità di realizzare la Street Art.

In piazza Prampolini, dalle ore 14.30, si terrà una dimostrazione di light saber combat sportivo.

Alla “Rotonda del gusto e delle associazioni” ci sarà il gnocco fritto di Castelsport, la cottura dei ciccioli a legna, i prodotti agricoli a km 0, le degustazioni, la polenta e la zucca fritta.

Ci sarà la vetrina delle associazioni di volontariato e sportive e la mostra delle Fiat 500.

Non mancherà il Luna Park.

Nella chiesa della Madonna sarà visitabile la mostra “Anche la cancellazione è violenza” che contiene racconti di donne che hanno lasciato il segno nella storia delle idee e delle scoperte.