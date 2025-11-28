

Nel corso della seduta del Consiglio Comunale di giovedì 27 novembre, il sindaco Claudio Poletti ha dato comunicazione della notifica ricevuta da parte della Regione per il via libera alla realizzazione degli interventi di “landfill mining” del cumulo “Feronia 0” presso la discarica rifiuti non pericolosi di via Comunale Rovere.

Si tratta in sostanza della tanto attesa bonifica della discarica esaurita “Feronia 0”, l’impianto risalente agli anni Settanta-Ottanta, interessato da conferimenti fino al 2000. Una bonifica prevista esplicitamente dall’autorizzazione ambientale rilasciata dalla Regione, come condizione imprescindibile per l’ampliamento della discarica “Feronia 2”

I lavori avranno una durata di 1633 giorni di cantiere e un costo previsto di 10.864.310,10 euro, a carico del committente Feronia Srl.

Il “landfill mining” rappresenta una tecnologia di intervento sulle discariche che consiste nell’escavazione dei rifiuti depositati e nel loro successivo trattamento finalizzato all’inertizzazione delle frazioni pericolose e alla separazione e selezione delle diverse componenti (materiale fine, frazioni recuperabili e residui) destinate ad essere successivamente gestite in modo differenziato. In particolare, la rimozione del cumulo dei rifiuti di “Feronia 0”, consentirà una risoluzione totale e definitiva del problema ambientale legato al vecchio impianto, venendo eliminata completamente la fonte di potenziale contaminazione.