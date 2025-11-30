

La Fondazione San Giuseppe Taneto ETS Nido e Scuola Infanzia organizza il 5 dicembre un evento gratuito per la cittadinanza con un focus sulla prevenzione e la sicurezza dei bambini cioè “LE MANOVRE DI DISOSTRUZIONE PEDIATRICA”. L’incontro sarà tenuto e condotto da istruttori specializzati ed offrirà una spiegazione chiara e pratica sulle tecniche di disostruzione sia nei primi anni di vita dei bambini sia in età più avanzata

Il consiglio di Amministrazione della Fondazione San Giuseppe Taneto ETS e quello di Sistema Soccorso srl condividono un progetto importante volto alla formazione gratuita dei cittadini. Un programma pensato tra i due enti per creare una rete di conoscenza pratica delle manovre salvavita. Grazie a questa importante collaborazione è stato possibile creare un percorso di formazione di tutti i dipendenti della scuola portando la certificazione del personale a livelli di eccellenza, con l’obiettivo congiunto di sviluppare un progetto parallelo che avvicini il cittadino alla Fondazione. Un impegno quella della Fondazione San Giuseppe ETS costante per diventare una scuola d’élite che parte proprio dalla preparazione del corpo docenti.

Il 5 dicembre dalle ore 18 alle ore 19.30 presso la sala civica di Taneto di Gattatico (Piazza Tannetum) genitori, nonni, semplici cittadini ed educatori avranno l’opportunità di imparare la manovra di disostruzione pediatrica con istruttori specializzati e di effettuare prove pratiche sui manichini.