È accaduto lo scorso mese di ottobre, quando la dottoressa Gabriela Nita, medico chirurgo dell’Ospedale Snt’Anna, davanti a una qualificata platea di colleghi e di professionisti provenienti da vari continenti, presenti al dodicesimo Congresso della Società Mondiale di Chirurgia d’Urgenza tenutosi ad Antalya (Turchia) dal 21 al 25 ottobre, ha illustrato un intervento dal titolo: “Diverticolo di Meckel: una presentazione rara e insolita di addome acuto in una paziente di età adulta”.

Il dottor Rosario Faraci, direttore della Unità Operativa di Chirurgia Generale all’Ospedale Sant’Anna di castelnovo ne’ Monti, spiega: “Questo contributo scientifico ci rende orgogliosi.

Il caso clinico presentava alcune caratteristiche che lo rendevano ancora più infrequente. Trattandosi di una condizione rara ed insidiosa, l’intervento, perfettamente riuscito su una giovane ventenne ha evitato pericolose complicanze e ne ha consentito una rapida dimissione.”.

Il dottor Faraci conclude ricordando il prezioso contributo offerto nella gestione del caso anche da parte dei colleghi radiologi per il supporto diagnostico, dall’anestesista e dal personale medico-infermieristico presente in sala operatoria e in reparto.