Cielo ancora prevalentemente molto nuvoloso con precipitazioni, o brevi rovesci, possibili sulle aree settentrionali della regione, nella prima parte della giornata.

Temperature senza variazioni di rilievo le minime che si attesteranno attorno ai 5-7 gradi sulle aree di pianura e costiere, in lieve aumento le massime con valori tra i 10 e i 12 gradi sulle aree di pianure e le coste. Venti deboli, in prevalenza occidentali, con ancora qualche rinforzo sulle aree costiere e sul mare specie nella prima parte della giornata. Mare poco mosso sotto costa, mosso al largo con tendenza ad attenuazione del moto ondoso nella seconda parte della giornata.

(Arpae)