Il Natale a San Lazzaro torna anche quest’anno con un calendario ricco di iniziative pensate per tutta la comunità, dai più piccoli agli adulti, tra letture animate, laboratori, spettacoli, mercatini, concerti e momenti di festa che accompagneranno i sanlazzaresi per tutto il mese di dicembre e fino alla Befana. Un programma diffuso che coinvolge diversi punti della città tra Mediateca, Medialab, Museo Donini, Arci San Lazzaroe Piazza Bracci che, con la sua grande pallina di Natale e le renne che si sono accese nello scorso fine settimana, ospiterà balli, concerti, mercatini e tanto divertimento.

“San Lazzaro conferma anche quest’anno una proposta natalizia ampia, inclusiva e di qualità con iniziative pensate per tutte le età e una particolare attenzione alle famiglie e ai bambini – dichiara l’Assessore alla Cultura Juri Guidi –. Vogliamo che ogni persona trovi il proprio modo di vivere la città durante le feste, attraverso la cultura, la musica, il gioco e la socialità. Un momento particolarmente importante sarà quello del weekend del 20 dicembre con Piazza Bracci e il Parco 2 Agosto che ospiteranno i tradizionali mercatini di Natale che valorizzeranno artigianato artistico e prodotti del territorio”.

Il primo degli appuntamenti in programma è quello di sabato 7 dicembre al Centro “Annalena Tonelli” per il mercatino dei Presepi Africani che sarà replicato anche lunedì 8, sabato 13 e domenica 14. Tra gli eventi più attesi spiccano il Concerto di Natale a cura del Corpo Musicale Città di San Lazzaro nella chiesa di San Disma e San Carlo (via Seminario 2) e il Gran Ballo Ottocentesco di sabato 13 dicembre in Piazza Bracci alle 12: un’esibizione in abito d’epoca con i ballerini della Società di Danza Bolognese APS, che daranno vita a valzer e quadriglie sulle musiche di Strauss, Verdi e Rossini. Un momento scenografico capace di trasformare la piazza in un vero salotto ottocentesco. In serata il concerto dell’Orchestra dei Giovanissimi del Conservatorio di Bologna e la festa musicale di MusicArti al centro Tonelli. Dal 16 dicembre in Mediateca prendono il via i laboratori dedicati ai più piccoli, tra Villaggio di Natale (0-3 anni) e Laboratorio degli Elfi Creativi. Il 17 dicembre è il giorno della Festa del Santo Patrono, con la tradizionale polentata in Piazza Bracci. Giovedì 18 dicembre arriva lo spettacolo teatrale Un albero non fa il Natale, mentre venerdì 19 sono protagonisti la musica e il teatro, con letture, incursioni sceniche e il concerto Natale nei… cori alla Terrazza. Il weekend del 20 e 21 dicembre in Piazza Bracci e al Parco 2 Agosto tornano i Mercatini di Natale, tra prodotti tipici, artigianato, vin brulè e caldarroste. Sabato 20 alle 15 la piazza accoglie il coro Vocal Vibes con Natal&Pop: un viaggio musicale che unisce i classici più amati – da White Christmas a Carol of the Bells – a brani contemporanei ispirati a Band Aid e Mariah Carey, fino a sorprese come Gaudete e Los Reyes Magos, per uno spettacolo vivace e adatto a tutte le età. Domenica 21 alle 12 è il turno delle Verdi Note dell’Antoniano, il celebre coro fondato da Mariele Ventre, oggi diretto da Fabiola Ricci: un appuntamento capace di emozionare famiglie e bambini attraverso messaggi universali di pace e solidarietà. Sempre il 21 dicembre, in Mediateca, si inaugura il Plastico Ferroviario interattivo, a cura dell’associazione Fremo: un ritorno molto atteso dopo il grande successo dello scorso anno, visitabile fino al 3 gennaio.

Il programma prosegue anche a Capodanno – con ben tre serate di festa al Circolo ARCI – tra visite guidate al Museo Donini, laboratori preistorici, letture per i più piccoli e la tradizionale Befana in Mediateca e all’ARCI del 6 gennaio. Resterà aperta per tutto il periodo natalizio anche la pista di pattinaggio IGLÙ in via Caselle, oltre 700 mq di ghiaccio per divertirsi in un’atmosfera magica.

Il programma completo delle iniziative è disponibile sul sito del Comune a questo indirizzo: https://www.comune.sanlazzaro.bo.it/argomenti/cultura-e-tempo-libero/natale