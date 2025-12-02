

L’atmosfera delle feste si accende con Winterland, il nuovo format di aperitivo e DJ set che animerà il centro cittadino con tre eventi speciali all’insegna della musica e del divertimento. Gli appuntamenti si terranno dalle 16:30 alle 20:00 in alcune delle piazze più suggestive del territorio dove musica, luci e atmosfera festiva trasformeranno il centro in un luogo di incontro aperto a cittadini di tutte le età. Un’occasione perfetta per vivere insieme la magia dell’inverno.

Il primo evento si svolgerà sabato 6 dicembre in Piazza XX Settembre, con una serata dedicata ai grandi successi degli anni ’80, ’90 e 2000. Alla console si alterneranno DJ Rosso, DJ Cita e la voce di Andrea Rodi per un viaggio musicale capace di coinvolgere tutte le generazioni. Inoltre, l’animazione sarà a cura di BB Group Ballando Ballando, famosa scuola di ballo di Castel San Pietro Terme.

Il secondo appuntamento è previsto per sabato 13 dicembre in Via Cavour, nell’area antistante il Cassero. La serata sarà dedicata alle migliori hit di oggi, con le selezioni musicali di Cerve & Regaz, Morseton aka Lollo Conti e la voce di Andrea Rodi.

Il ciclo si concluderà sabato 20 dicembre con un nuovo evento in Piazza XX Settembre, questa volta all’insegna della house music. Sul palco si esibiranno Simon Vincent e il duo Rocchi & Lupidi, pronti a trasformare la piazza in un dance floor a cielo aperto. Evento in collaborazione con i bar del centro storico e food truck.

Inoltre, da Domenica 7 dicembre e per le due domeniche successive (14 e 21 dicembre) il centro storico si animerà di iniziative dedicate a famiglie, bambini e visitatori. Per tutta la giornata, dalle 10.00 alle 19.00, Via Matteotti ospiterà i tradizionali Mercatini di Natale, con tante idee regalo, prodotti tipici, artigianato creativo, esposizioni artistiche e piccoli laboratori.

Allo stesso orario, in Via Cavour, Domenica 7 prenderà vita il Villaggio di Natale, uno spazio pensato per i più piccoli e per le famiglie, con allestimenti speciali e tante animazioni. All’interno del programma “Armonie di Natale”, gli appuntamenti musicali e di intrattenimento accompagneranno la giornata in diversi punti del centro: in Via Matteotti Alta, dalle 10.00 alle 11.00, si esibirà il Corpo Bandistico di Castel San Pietro Terme, portando l’atmosfera natalizia nelle vie della città. Nel Giardino di Via Matteotti, dalle 10.00 alle 12.30 e poi dalle 15.30 alle 18.00, il Gruppo Genitori proporrà animazioni natalizia dedicate ai bambini.

In Piazza XX Settembre, dalle 11.00 alle 12.00, protagonista sarà la Batucada Dance School, mentre nel pomeriggio, dalle 16.00 alle 17.00, seguirà l’esibizione della BB Group – Ballando Ballando.

Infine, in Zona Cassero, la Batucada Dance School tornerà in scena dalle 17.00 alle 18.00, chiudendo la giornata con un’esibizione coinvolgente.

Un calendario che unisce musica, creatività e tradizione, trasformando il centro storico in un luogo di incontro dove ritrovarsi, divertirsi e respirare l’atmosfera calda delle feste.

Un invito a tutti a condividere, insieme, le Armonie di Natale.