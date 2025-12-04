

<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a8f78bd0&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=80&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a8f78bd0' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a56320e7&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=82&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a56320e7' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a76527e2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=81&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a76527e2' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ac84ebed&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=87&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ac84ebed' border='0' alt='' /></a>





<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a249f03b&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=106&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a249f03b' border='0' alt='' /></a>



La salute del cuore diventa protagonista a Guastalla con l’arrivo del “Truck Tour Banca del Cuore”, la grande campagna nazionale di prevenzione cardiovascolare promossa dalla Fondazione per il Tuo Cuore dell’ANMCO (Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri).

Il Truck sarà presente in Piazza Ragazzi del Po da domani, venerdì 5 dicembre, fino a domenica 7 dicembre 2025, con orario continuato dalle 9:00 alle 19:00.

Si potrà accedere a screening e consulti gratuiti. I cittadini avranno la possibilità di sottoporsi a una serie di esami di prevenzione, inclusi elettrocardiogrammi e misurazioni dei parametri vitali, il tutto a bordo di una clinica mobile all’avanguardia.

L’iniziativa mira a sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza della prevenzione per ridurre le morti cardiache, che restano la prima causa di decesso nel Paese. La cittadinanza è invitata a cogliere questa importante opportunità per un controllo gratuito e per ricevere informazioni essenziali su stili di vita sani.

TRE GIORNI CON I VOLONTARI: LA CROCE ROSSA DI GUASTALLA CELEBRA IL SUO IMPEGNO CON LA COMUNITÀ GUASTALLESE IN PIAZZA MAZZINI

Un lungo weekend dedicato alla comunità, all’impegno e alla prevenzione: il Comitato di Guastalla della Croce Rossa Italiana (CRI) sarà protagonista in Piazza Mazzini per tre giorni consecutivi, da sabato 6 a lunedì 8 dicembre 2025. L’iniziativa offre un ricco programma di attività gratuite che uniscono momenti di sensibilizzazione e opportunità conviviali.

OBIETTIVO: MOSTRARE IL CUORE DEL VOLONTARIATO

L’evento sarà incentrato su una mostra fotografica che espone scatti capaci di raccontare l’attività quotidiana e meno visibile dei volontari della CRI sul territorio. Un’occasione per il pubblico di conoscere da vicino la dedizione e il sacrificio di chi opera in prima linea per l’assistenza.

PREVENZIONE IN PRIMO PIANO

La Croce Rossa non dimentica la sua missione educativa e di tutela della salute. Saranno allestiti spazi informativi con percorsi esperienziali focalizzati su temi di grande attualità sociale, coma la ‘Guida Sicura’ con attività per sensibilizzare sui rischi della guida in stato di ebbrezza, o la ‘Salute Sessuale’ con Momenti informativi sulle malattie sessualmente trasmissibili.

SOLIDARIETÀ E INTRATTENIMENTO PER TUTTI

Non mancheranno i momenti di aggregazione e sostegno. In Piazza Mazzini sarà possibile trovare i banchetti con i panettoni solidali e i nuovi calendari della CRI, il cui ricavato sarà devoluto alle attività locali. Per i più piccoli è previsto uno spazio trucca-bimbi, mentre per gli adulti e gli amici ci saranno tornei di carte con piccoli premi e momenti conviviali accompagnati da aperitivi.

La partecipazione a tutte le attività e i momenti informativi è gratuita. Il Comitato di Guastalla invita la cittadinanza a partecipare numerosa per sostenere la Croce Rossa e celebrare insieme i valori della solidarietà.

STORIA E FEDE NEL DUCATO DI GUASTALLA. UNA CONFERENZA SU SAN CARLO BORROMEO

La storia del Ducato di Guastalla e i suoi rapporti con una delle figure più influenti della Chiesa, San Carlo Borromeo, saranno al centro di un importante evento culturale in programma sabato 6 dicembre 2025, alle ore 16:00 nella sala del Camino di Palazzo Ducale, nell’ambito delle celebrazioni per i 450 anni del Duomo.

La conferenza, intitolata “San Carlo Borromeo a Guastalla”, approfondirà il prezioso carteggio intercorso tra il Santo Arcivescovo di Milano e i membri della famiglia Gonzaga di Guastalla. Questo convegno storico offrirà al pubblico e agli studiosi uno sguardo inedito sulle dinamiche politiche, religiose e personali che legavano San Carlo alla corte guastallese, evidenziando il ruolo della città in un cruciale periodo storico.

L’incontro è un’opportunità di alto profilo culturale per esplorare documenti e corrispondenze che fanno luce sulla complessa rete di relazioni che caratterizzava le grandi dinastie e i protagonisti della Riforma Cattolica.