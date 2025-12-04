

Il Centro Storico di Guastalla, già vestito a festa, si prepara ad accogliere l’attesa pista di pattinaggio sul ghiaccio, “Guastalla on Ice”. L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Guastalla e organizzata da Love Generation, prenderà il via sabato 6 dicembre 2025 con una inaugurazione ufficiale alle ore 15:00. La pista, un classico irrinunciabile delle festività, offrirà l’occasione perfetta per divertirsi in famiglia e tra amici, creando un’atmosfera magica e frizzante e offrendo occasioni di aggregazione a cittadini e visitatori fino al 18 gennaio 2026.

UN POLO DI DIVERTIMENTO E INTRATTENIMENTO

“Guastalla on Ice” non sarà solo pattinaggio. La struttura, allestita nello spazio verde dietro a Palazzo Ducale, vanta un’area coperta di ben 600 mq con ristoro, per offrire un punto di sosta caldo e accogliente dove gustare una pausa tra una scivolata e l’altra.

Il programma collaterale, che accompagnerà l’intera apertura, prevede: animazione, musica, eventi sportivi e tanto divertimento per bambini, ragazzi e adulti.

GIORNI E ORARI DI APERTURA

Inaugurazione (Sabato 6 Dicembre) 15:00 Sabato (Orario Regolare) 14:30 – 00:00 Domenica (Orario Regolare) 14:30 – 20:00 Da Lunedì a Venerdì (Orario Regolare) 15:30 – 19:30 ORARI NATALIZI (dal 23 Dicembre al 6 Gennaio) 14:30 – 00:00

L’appuntamento è quindi per il pomeriggio di sabato 6 dicembre, alle ore 15:00, nel pratone di Palazzo Ducale, per dare il via ufficiale a un mese e mezzo di magia sul ghiaccio.

Informazioni 340 6435350; Instagram: @lovegeneration_guastalla; Facebook: LOVE-GENERATION GUASTALLA