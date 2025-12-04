

Prenderà avvio l’8 dicembre il calendario delle iniziative natalizie promosse dall’Associazione Commercianti in collaborazione col Comune di Scandiano, con il sostegno delle associazioni di categoria e delle realtà economiche del territorio. Un programma diffuso, pensato per valorizzare il centro storico, sostenere il commercio di vicinato e offrire a famiglie e bambini occasioni di festa e socialità.

Il pomeriggio dell’8 dicembre sarà dedicato all’accensione del grande albero di Natale in piazza, accompagnata dal concerto gospel del Coro Vocal Vibes e dall’aperitivo offerto dall’Associazione Commercianti. La giornata sarà animata da laboratori per bambini, musica e performance curate da Marino Marastoni e Radio Luna. Sempre l’8 dicembre, e per tutta la giornata, i più piccoli potranno partecipare al laboratorio “Il Giallo di Natale”.

La stessa giornata segnerà l’arrivo a Scandiano del Winter Tour “Un cielo pieno di bolle”, con animazioni itineranti, spettacoli e laboratori: dalle bolle sotto l’albero con Angela Stortie e Stefania Gualerzi, agli appuntamenti a cura della Scuola di Bubble&Circus KERVAN, fino allo spettacolo serale “Christmas Fire&Bubbles”.

Nelle date 8, 13, 14, 20, 21, 23 e 24 dicembre Piazza Duca d’Aosta ospiterà il Villaggio di Natale, popolato da elfi, fate, personaggi magici e artisti che coinvolgeranno i bambini con spettacoli, truccabimbi, giochi e attività creative. Piazza Spallanzani, dall’8 dicembre e per tutti i weekend, proporrà ulteriori laboratori e animazioni dedicate ai più piccoli.

Il centro storico sarà inoltre animato dai Mercatini Natalizi nelle giornate del 7, 13 e 20 dicembre, oltre che il 21 e il 24 dicembre, con bancarelle, prodotti artigianali e un’atmosfera tipicamente natalizia. Dal 7 dicembre al 25 gennaio, al Parco della Resistenza, sarà attiva la pista di pattinaggio sul ghiaccio.

Il programma proseguirà il 14 dicembre in Piazza Pighini ad Arceto, con il Brindisi natalizio con Babbo Natale, laboratori creativi, caccia al tesoro e l’accensione dell’albero. Il 21 dicembre, nella chiesa di San Giuseppe, si terrà il tradizionale concerto di Natale, mentre la vigilia, il 24 dicembre, Piazza Spallanzani accoglierà l’aperitivo con karaoke.

L’epilogo sarà il 6 febbraio, con La Befana in piazza, tra laboratori e la presenza delle befane itineranti per le vie del centro.

Un cartellone ricco e partecipato che unisce intrattenimento, tradizione e sostegno ai negozi della città, invitando tutta la comunità a vivere insieme l’atmosfera del Natale.