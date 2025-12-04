

Si è svolta martedì 2 dicembre, presso la Sala del Consiglio Comunale, la seduta plenaria annuale dei Consigli di Frazione. All’incontro hanno partecipato oltre cinquanta persone, tra consiglieri di frazione, componenti della Giunta, consiglieri comunali di maggioranza e minoranza e cittadini.

I Consigli di Frazione costituiscono uno strumento essenziale di partecipazione civica, introdotto dal Comune di Casalgrande per promuovere il coinvolgimento diretto della popolazione e garantire un dialogo costante e costruttivo con le istituzioni locali. Nel corso della seduta sono state presentate le relazioni annuali relative al funzionamento degli organismi, alle proposte avanzate durante l’anno e alle indicazioni utili per migliorarne ulteriormente l’efficacia.

Il confronto con i referenti delle diverse frazioni si è rivelato particolarmente proficuo, grazie alla condivisione di problematiche risolte, questioni ancora aperte e nuove esigenze emerse sul territorio. Tale dialogo ha offerto ai partecipanti l’opportunità di collaborare alla definizione delle priorità future.

Ai Consigli di Frazione sono attribuite funzioni di iniziativa e consultive riguardo ai servizi e alle attività dell’Amministrazione Comunale. Ogni Consiglio è chiamato a individuare i bisogni del territorio, definire priorità, proporre interventi e formulare pareri quando richiesto. Attraverso assemblee, interrogazioni, petizioni e segnalazioni, i Consigli si fanno portavoce della cittadinanza. Per le interrogazioni presentate, l’Amministrazione fornisce di norma risposta scritta entro 30 giorni.

Nuove proposte: il “Palio delle Frazioni”

Tra le iniziative discusse, particolare interesse ha suscitato la proposta di organizzare il primo Palio delle Frazioni, in collaborazione con il Centro Sportivo Italiano e in occasione della fiera annuale. L’obiettivo dell’iniziativa è favorire la socializzazione tra residenti, promuovere la partecipazione intergenerazionale ad attività ludico-sportive e rafforzare il senso di appartenenza alla comunità.

Aggiornamenti sul Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi

Durante l’incontro è stato fornito anche un aggiornamento sul Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi (CCRR). Gli studenti delle classi seconde della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo di Casalgrande hanno recentemente partecipato alle elezioni per il rinnovo dei componenti.

Il progetto, avviato nell’anno scolastico 2024/2025 grazie al lavoro di Mirco Zanoni dell’Istituto Alcide Cervi, rappresenta un importante strumento educativo volto a promuovere la partecipazione attiva dei giovani alla vita pubblica, in modo autonomo, responsabile e privo di riferimenti politici o partitici. Il percorso formativo ha contribuito a rafforzare nei ragazzi il senso di comunità, il valore del confronto e la consapevolezza del proprio ruolo nella società.

Il progetto “Controllo di Vicinato”

Un ringraziamento particolare è stato rivolto ai referenti dei Consigli di Frazione che hanno contribuito alla promozione del progetto Controllo di Vicinato, strumento di prevenzione che coinvolge i cittadini nella segnalazione attenta e responsabile di situazioni anomale, in costante coordinamento con le forze dell’ordine. Tale modello favorisce la cooperazione istituzionale e contribuisce a sviluppare un sistema integrato di sicurezza, aumentando la percezione di protezione all’interno della comunità.

Dichiarazione dell’Amministrazione

“Sono molto soddisfatto della partecipazione e del coinvolgimento di tanti concittadini presenti anche lunedì sera alla riunione nella Sala Consigliare – sottolinea il Sindaco di Casalgrande, Giuseppe Daviddi, presente anche lui alla ‘plenaria’- .E’ un qualcosa che ci conferma ancora di più della bontà di questo istituto che abbiamo fortemente voluto sin dal nostro primo mandato di amministratori. Desidero ringraziare tutti i Consigli di Frazione per l’opera svolta in questi anni, per il ruolo che hanno ricoperto, per essersi spesi, in modo volontaristico, a favore del territorio, ponendosi in ascolto della cittadinanza e, perché no, incalzando l’Amministrazione in modo positivo e costruttivo. Tanto c’è ancora da fare, ma sicuramente, questo rapporto sempre più forte tra Amministrazione e Consigli di Frazione è il viatico migliore per ottenere risultati ancora migliori”.

“Per costruire la Casalgrande di domani – afferma l’Assessore Marco Cassinadri – abbiamo riaffermato l’importanza dell’ascolto dei bisogni del territorio, così da garantire ai cittadini una corretta rappresentanza e svolgere un ruolo di regia nello sviluppo, nella gestione delle criticità e nelle eventuali contraddizioni che possono emergere dall’incontro di esigenze diverse. Con l’attivazione dei Consigli di Frazione nel dicembre 2019, il Comune ha introdotto un modello di partecipazione che coinvolge le persone, le rende protagoniste, favorisce il dialogo e rafforza il senso di comunità”.