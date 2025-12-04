

<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a8f78bd0&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=80&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a8f78bd0' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a56320e7&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=82&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a56320e7' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a76527e2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=81&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a76527e2' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ac84ebed&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=87&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ac84ebed' border='0' alt='' /></a>





<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a249f03b&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=106&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a249f03b' border='0' alt='' /></a>



Nella mattina di ieri, mercoledì 3 dicembre, operatori della Squadra Volanti della Polizia di Stato di Reggio Emilia sono intervenuti in via Gorganza a seguito della segnalazione, effettuata dal proprietario di un immobile, che riferiva della possibile presenza di estranei all’interno.

Giunti immediatamente sul posto, gli agenti prendevano contatti con il richiedente, che si trovava in compagnia di un altro soggetto, poi appurato essere il futuro acquirente, che riferiva che l’immobile fosse attualmente disabitato in quanto stava per essere venduto e di aver notato, durante un sopralluogo, la porta d’accesso aperta e alcuni rumori provenire dall’interno.

A quel punto i poliziotti facevano accesso all’interno dello stabile dove, effettivamente, venivano rintracciati tre soggetti, tutti di nazionalità tunisina, due 21enni e un 20enne, che non riuscivano a giustificare la loro presenza all’interno dell’immobile.

Sulla base di quanto sopra, l’abitazione veniva liberata e restituita al legittimo proprietario mentre i tre soggetti venivano accompagnati presso i locali della Questura dove, al termine degli accertamenti di rito, venivano deferiti in stato di libertà per l’ipotesi di reato di invasione di edifici in concorso.