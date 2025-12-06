

<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a8f78bd0&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=80&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a8f78bd0' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a56320e7&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=82&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a56320e7' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a76527e2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=81&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a76527e2' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ac84ebed&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=87&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ac84ebed' border='0' alt='' /></a>





<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a249f03b&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=106&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a249f03b' border='0' alt='' /></a>



Nel tardo pomeriggio di giovedì 4 dicembre, intorno alle 18:00, gli agenti della Squadra Volanti della Polizia di Stato di Reggio Emilia sono intervenuti nei pressi di un‘abitazione situata in viale Olimpia a seguito di una segnalazione. Un residente aveva infatti riferito la possibile presenza di un individuo intento a compiere un furto all’interno di una cantina. Arrivati sul luogo, gli agenti hanno parlato con il richiedente, il quale ha raccontato di aver notato una persona accedere a una cantina annessa alla sua abitazione. Tuttavia, scoperto da alcuni condomini, il sospetto si era allontanato rapidamente.

Gli agenti, ricevute le informazioni necessarie, si sono messi subito alla ricerca dell’uomo. Dopo pochi minuti, il soggetto è stato individuato nascosto nei cortili circostanti di alcune abitazioni del viale. L’uomo corrispondeva esattamente alla descrizione fornita ed è stato identificato come un marocchino di 41 anni, pluripregiudicato, già sottoposto alla misura preventiva dell’avviso orale e all’obbligo giornaliero di firma presso la Polizia Giudiziaria. Dopo essere stato fermato, l’uomo è stato trovato in possesso di diversi capi di abbigliamento sportivo, ancora nuovi e confezionati, con un valore stimato superiore a duemila euro.

Successivamente è emerso che questi articoli erano stati rubati poco prima dall’interno di un’autovettura in sosta in una via vicina, appartenente al proprietario di un negozio di articoli sportivi. Alla luce dei fatti, il 41enne è stato arrestato con l’accusa di tentato furto in abitazione e furto aggravato su autovettura. Successivamente è stato messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria in attesa dell’udienza di convalida. Intanto, tutta la merce recuperata è stata immediatamente restituita al legittimo proprietario. Questa operazione condotta dalla Polizia di Stato sottolinea ancora una volta l’importanza della collaborazione tra i cittadini e la Questura di Reggio Emilia. L’intervento tempestivo degli agenti, reso possibile dalla segnalazione del residente, ha infatti permesso di prevenire ulteriori attività criminose.