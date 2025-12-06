Gasperini si fida della sua Roma “La nostra forza è il gruppo”

ROMA (ITALPRESS) – “La forza della Roma è questo gruppo di giocatori con una mentalità straordinaria”. Lo ha detto il tecnico giallorosso, Gian Piero Gasperini in conferenza stampa in vista del match contro il Cagliari, in programma domani alle 15 all’Unipol Domus.

L’infermeria è uno dei temi caldi della vigilia: “Non è stata una settimana semplice. C’è qualche acciacco per Kone ed El Aynaoui. Anche per Wesley, che non credo rischieremo. Poi ci sono state le influenze di Baldanzi e Dybala. Cercherò di portare tutti, poi faremo le valutazioni su chi far giocare”. La buona notizia riguarda il ritorno in gruppo ieri di Angelino, out negli ultimi due mesi: “Non è stato un problema muscolare o articolare, gli esami sono a posto ed è tornato con la squadra. Nelle ultime settimane si è allenato individualmente abbastanza bene. Quando i medici daranno il placet, lo utilizzeremo”.

C’è spazio anche per un commento sulla rosa: “Se basta per tre competizioni? Numericamente è sufficiente. Al momento ci sono solo acciacchi di qualche giorno, l’unico infortunato è Dovbyk, che è sulla via della guarigione. La rosa è completa, i calciatori che hanno giocato meno stanno dando ottime risposte”, ha aggiunto. Gasperini spende belle parole per il suo gruppo: “Mi fido di tutti i giocatori. A partire da Svilar e gli altri portieri. Idem la difesa: Mancini, Ndicka ed Hermoso sono leader. Ziolkowski e Ghilardi sono due giovani che non hanno saltato un minuto di allenamento e per loro è stato faticoso all’inizio. Vale anche per i centrocampisti e gli esterni: Rensch c’è sempre, stesso discorso per Tsimikas con le sue difficoltà. Pellegrini è straordinario, così come Soulè”, ha aggiunto.

Infine su Pisilli: “E’ un ragazzo straordinario e un giocatore forte che meriterebbe di giocare di più. Io non voglio fermarlo, se c’è la possibilità di giocare nella Roma sarebbe la cosa migliore. E’ normale che lui ambisca a giocare di più, ma sta avendo grande professionalità ed è sempre pronto”, ha spiegato Gasperini.

