Milan a Torino, dubbio Pulisic. Allegri “Scudetto? Inter e Napoli più attrezzate”

"Bisogna essere pronti a fare una partita solida. Ci sono dei numeri che cercheremo di invertire: negli ultimi 12 anni il Milan a Torino ha vinto solo una volta, nel 2021, 7-0, il Milan ha perso tre volte negli ultimi tre anni.

Servirà grande umiltà. Il Torino ha valori tecnici importanti.

Vengono da risultati negativi e servirà una partita concreta avendo chiaro l’obiettivo: da oggi fino a fine gennaio sarà un periodo in cui la classifica verrà delineata, bisogna essere bravi a rimanere all’interno delle prime 4 posizioni”. Lo ha detto il tecnico del Milan, Massimiliano Allegri, in conferenza stampa alla vigilia della trasferta di Torino contro i granata di Marco Baroni. Pulisic rischia di non esserci: “Stanotte ha avuto un attacco di febbre, vedremo se sarà a disposizione”.

Per Allegri “l’Inter e il Napoli sono le più attrezzate per vincere il campionato. In questo momento ci sono tante squadre in pochi punti, sia in testa che in coda: è un pò un’anomalia del campionato, ma a un certo punto la classifica in testa si allungherà e domani sarà molto importante per la classifica. Tra domani e il Sassuolo saranno partite importanti, gli obiettivi sono i risultati. Serve la testa giusta”. “Fabregas ha detto che a volte è meglio perdere 4-0 ma provando a giocare? Non ho sentito cosa ha detto e non sta a me giudicare, ma con la Lazio in Coppa Italia paradossalmente siamo stati più ‘bellinì a giocare, abbiamo avuto 3-4 occasioni ma ci è mancata la cattiveria per portare a casa il risultato – ha aggiunto -. Questa deve essere vista come un’opportunità di miglioramento. I centrocampisti? Eravamo partiti bene con Loftus-Cheek a Lecce, sicuramente i gol li faranno, miglioreranno, ma servono più gol da palla inattiva. E in più abbiamo rischiato molto sui piazzati. Servirà migliorare. E’ importante giocare da squadra”.

